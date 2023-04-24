В районе Гемлик западной турецкой провинции Бурса будет построено предприятие по производству батарей для электромобилей.

Как сообщает # со ссылкой на Anadolu, в церемонии открытия нового предприятия, которое строится в партнерстве инициативной группы «Турецкие автомобили» (Togg) и китайской энергетической компании Farasis, примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В министерстве промышленности и технологий Турции сообщили, что новое предприятие внесет значимый вклад в продвижение позиций отечественного электромобиля Togg.

Серийная модель первого турецкого электромобиля Togg T10X уже сошла с конвейера, напомнили в ведомстве.

Новое предприятие площадью в 607 тыс. кв. м. будет расположено в непосредственной близости от автозавода Togg в Бурсе. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2024 года.

К 2031 году мощности предприятия планируется довести до отметки в 20 ГВт.