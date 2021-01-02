Турция начинает производство более мощных ударных беспилотников

Национальная оборонная промышленность Турции вслед за доказавшими свою успешность ударными беспилотниками Bayraktar TB2 приступает к производству новых беспилотников, боевые показатели которых будут намного выше.

Министерство оборонной промышленности Турции заявило, что в 2021 году начнется производство ударных беспилотников Akıncı и Aksungur, которые будут приняты на вооружение.

Процесс серийного производства новых БПЛА был разработан на основе опыта, полученного при запуске в серию ударных БПЛА TAI Anka. Автономность нового БПЛА достигла 48 часов и центры управления позволяют контролировать их при полете над любой точкой Турции.

Добавим, что первый испытательный полет большой длительности Aksungur выполнил 2 сентября. Тогда БПЛА пробыл в воздухе 49 часов.

Данный БПЛА может нести до 750 кг бомбовой нагрузки, а потолок его полета составляет 12 км. БПЛА оснащен бортовым оборудованием, позволяющим выполнять разведку и наблюдение днем, ночью и в любых погодных условиях.

Энерговооруженность беспилотника обеспечивают 2 двигателя TEI PD170, мощностью от 170-220 л. с. каждый. Размах крыльев БПЛА составляет 24 метра, а крейсерская скорость — около 250 км/ч.

Вооружение БПЛА составляют разработанные турецким концерном Roketsan корректируемые авиабомбы MAM-L или боеприпасы MK-82 весом 250 кг. С Aksungur уже было испытано специальное оснащение TEBER-82, которое позволяет использовать обычные боеприпасы как высокоточное оружие. Во время испытаний удалось достичь КВО инертного боеприпаса в 3 метра.