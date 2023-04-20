Главный советник по внешней политике основного оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу Унал Чевикёз считает, что победа оппозиции на выборах в следующем месяце может открыть новую эру сотрудничества в сфере обороны между Анкарой и США.

Унал Чевикёз сказал в интервью Newsweek, что новое правительство, возглавляемое оппозицией, будет стремиться заключить застопорившуюся сделку по американским F-16 и вернуться к программе истребителей F-35, из которой Турция была исключена в 2019 году после покупки у России зенитных комплексов С-400. «С новым видением внешней политики Турции после выборов мы считаем, что перед турецко-американскими отношениями откроются новые возможности и горизонты», — сказал Чевикёз.

Проблема с F-35 более сложная. Возврат к программе реактивных самолетов пятого поколения «является целью, и она уже присутствует в общем документе объединенной оппозиции с изложением позиции, который был подписан шестью лидерами национального альянса», — сказал Чевикёз.

«Но я должен признать, что мы потеряли два года», — добавил Чевикёз, отметив, что элементы разработки и производства, которые когда-то были ответственностью Турции, теперь переданы «другим производителям». «Поэтому будет сложно войти в проект F-35 как таковой», — сказал он.

«Но идея здесь в том, что речь идет о продолжении ключевого оборонно-промышленного сотрудничества между Турцией и США. F-35 — это только проект пятого поколения. В будущем будет дальнейшее технологическое развитие для формирования шестого поколения.



«Идея, которую мы имеем в виду, заключается в том, что мы хотим показать нашу решимость продолжать развитие турецкого оборонно-промышленного производства в координации и сотрудничестве с США. И это то, что мы имеем в виду, когда говорим, что хотим вернуться к проекту F -35».

Анкара была исключена из программы F-35 за закупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400, проигнорировав предупреждения других стран НАТО, включая США, о том, что эти системы могут поставить под угрозу безопасность союзников, и секретную информацию о самолетах F-35. Чевикёз сказал, что новое правительство, возглавляемое оппозицией, будет готово работать с союзниками по НАТО, чтобы свести на нет любые опасности, исходящие от С-400, хотя и не намерены полностью отказываться от этих систем.