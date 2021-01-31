Турция модернизирует авиапарк F-16

Управление оборонной промышленности при Администрации президента Турции реализует проект модернизации самолетов F-16, составляющих ударную мощь ВВС страны, сообщает Анадолу.

Глава Управления оборонпрома Исмал Демир разместил в Twitter сообщение о проекте модернизации самолетов F-16 Blok 30, что позволит увеличить расчетный срок эксплуатации самолетов с 8 тыс. до 12 тыс. часов налета.

В рамках проекта подлежат замене 1200-1500 деталей самолетов, местами укрепляется корпус.

Работы проводятся инженерами-конструкторами оборонной компании TUSAŞ.