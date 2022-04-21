Ситуация в Израиле вокруг мечети Аль-Акса вызывает обеспокоенность у всего исламского мира. Этими словами на днях выступил президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган. А неделями ранее, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял о том, что до конца апреля состоится встреча между министрами обороны Турции и Израиля. Очевидно, что страны намерены выходить из сложного положения между сторонами. О сложных отношениях Израиля и Турции рассказал в интервью # израильский эксперт Юрий Бочаров:

— Глава МИД Турции заявил о том, что в этом месяце посетит с министром обороны Израиль. Ожидается, что после этого и президент Эрдоган совешит визит в Израиль. Какие процессы сейчас развиваются в отношениях двух стран?

— Примерно месяц назад в отношениях двух стран наступил переломный момент. Впервые за последние 14 лет президент Израиля Ицхак Герцог посетил Турцию и встретился с президентом Эрдоганом. В совместном заявлении для прессы Эрдоган назвал визит Герцога «историческим событием, которое станет поворотным моментом в отношениях между двумя странами».

Да, это явно поворотный момент, однако со стороны Турции здесь больше прагматизма, чем желания настоящей дружбы, в которую в Израиле пока сильно не верят. О прагматизме говорит и то, что в мае вместе с министром иностранных дел Турции Израиль посетит и министр энергетики Турции Фатих Донмез. И хотя по словам главы турецкого МИДа, целью визита будет достижение соглашения о возвращении израильского посла в Турцию и турецкого в Израиль, главным предметом переговоров станет создание инфраструктуры по поставке израильского газа в Турцию.

— Можно ли сказать, что Эрдоган прав, и что после визита Герцога в Турцию между странами открывается новая страница во взаимоотношениях?

— Развивающийся ныне политический, а вместе с ним экономический кризис в связи с событиями в Украине привел к тому, что Европа ускоренными путями ищет варианты уменьшения своей зависимости от российского газа. Здесь есть несколько вариантов, в том числе и из месторождений на шельфе Восточного Средиземноморья и из Средней Азии через Азербайджан. В обоих случаях Турция будет главным «хабом»: между Турцией и Европой газопровод уже существует, и Анкара хочет извлечь выгоду из своего положения «шарнира» между Ближним Востоком и Европой.

Газопровод в Турцию был одной из важных тем на недавней встрече лидеров Израиля, Египта и ОАЭ в Шарм аль-Шейхе. Эмираты сильно заинтересованы в успехе этого проекта, поскольку их компании Mubadala Petroleum принадлежит часть месторождения «Тамар» на израильском шельфе. Эмираты очень хотят заняться поисками новых месторождений на израильском шельфе и так же ищут пути поставки собственного газа в Европу.

Так что, у многих ведущих игроков в регионе появились интересы к турецкому проекту, а значит и отношения между странами будут строиться по-новому, с учетом взаимовыгодных проектов. А экономика всегда является хорошим стимулом для политики.

— Как вы оцениваете в целом развивающиеся процессы в регионе Ближнего востока? Можно ли говорить о постепенной стабилизации?

— Ближневосточный регион одна из самых горячих точек мира. Здесь практически постоянно идет сразу две, а то и три войны, и в полутлеющем состоянии находятся несколько региональных военных конфликтов. Сегодня стреляют в Йемене, Сирии, Иране, Ливане, Ираке и периодически в Израиле. Одним из дестабилизирующих факторов выступает Иран, являющийся спонсором ряда террористических организаций региона. И как ни странно, именно завышенные амбиции Ирана на гегемонию в регионе подтолкнули ряд стран Персидского залива к активной, в том числе и официальной, дружбе с Израилем.

Все здесь также ждут, чем закончатся переговоры США с Ираном на тему отмены санкций. И как ни странно, любой из вариантов сделки еще более дестабилизирует обстановку в регионе. Ведь при «выигрыше» переговоров Иран ощутит себя страной, морально победившей США, а значит его амбиции и претензии к соседям возрастут. При «проигрышном» варианте он также пойдет ва-банк, пытаясь надавить на всех американских партнеров в регионе. А это может привести к локальному военному конфликту, в который в данный момент США никак не желают вмешиваться. Так что, до тишины и стабилизации нам пока очень далеко.