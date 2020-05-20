Турция изменила баланс сил в Ливии — Хулуси Акар

Благодаря действиям турецких военных консультантов и организации ими военной подготовки, баланс сил в Ливии изменился.

Об этом, как сообщает Анадолу, заявил в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Глава оборонного ведомства дал высокую оценку взаимодействию Турции с Правительством национального согласия Ливии.

Акар привлек также внимание к усилиям по противодействию угрозе терроризма с территории сопредельных с Турцией государств.

По словам министра, борьба с террористами в Сирии и на севере Ирака не прекращается ни на один день. Только с 1 января 2020 года в регионе нейтрализовано 1411 террористов.