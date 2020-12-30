Турция и США создали рабочую группу по С-400

В итоге Соединенные Штаты ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за приобретение «Триумфов», которые, по заявлению госсекретаряподвергают опасности американских военных.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот. (РИА Новости)