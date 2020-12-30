Турция и США создали рабочую группу по С-400

Турция и США договорились создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой российских систем ПВО С-400 «Триумф», заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
«Начались технические переговоры», — добавил он на пресс-конференции.
Поставки новейших российских систем, вызвавшие кризис в турецко-американских отношениях, начались летом 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»).
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
В итоге Соединенные Штаты ввели санкции против турецких чиновников и учреждений, ответственных за приобретение «Триумфов», которые, по заявлению госсекретаря Майка Помпео подвергают опасности американских военных.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, реакция США в очередной раз продемонстрировала неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров, летящих во всем диапазоне высот. (РИА Новости)