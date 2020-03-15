Турция и Россия провели первое патрулирование в Идлибе

Турецкие и российские военные провели в воскресенье первое совместное патрулирование вдоль трассы M4 в Идлибе, информирует Агентство Анадолу.

Об этом сообщило в воскресенье Министерство национальной обороны Турции.

Маршрут патруля отслеживался беспилотной авиацией.

Патрулирование проведено в соответствии с московскими договоренностями по Идлибу.

А по сообщению российской стороны маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе был сокращен из-за провокаций террористов. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, радикалы использовали как живой щит мирных жителей, в том числе женщин и детей.

По итогам турецко-российских переговоров на высшем уровне от 5 марта было объявлено о режиме прекращения огня на северо-западе Сирии. Перемирие вступило в силу в полночь шестого марта.

Кроме того был создан коридор безопасности — по 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М-4 .