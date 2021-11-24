Турция и ОАЭ подписали 10 двусторонних соглашений о сотрудничестве в различных областях, сообщает Анадолу.

Документы предусматривают взаимодействие в сфере торговли, энергетики и охраны окружающей среды.

В частности, между Центральным банком Турецкой Республики и Центральным банком Объединенных Арабских Эмиратов подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Церемония подписания двусторонних соглашений состоялась по окончании встречи между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бин Заидом ан-Нахайяном, которая прошли в президентском комплексе в Анкаре.

Стороны провели переговоры в формате один на один и в расширенном составе.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официальной церемонией встретил наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бин Заида ан-Нахайяна.