Турция хочет закупить 4,5 млн доз вакцины Pfizer

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что страна намерена закупить вакцину американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, чтобы привить население от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в январе 2021 года страна намерена получить 1 — 1,5 млн доз вакцины, а до конца марта — 4,5 млн доз.

«Так как эту вакцину разрабатывали двое этнических турок, мы с самого начала хотели, чтобы ее использовать в Турции. Проблема была в ответственности производителя. В ходе переговоров частично этот вопрос удалось решить», — сказал Коджа.

По его словам, соглашение Турции на получение поставки может предусматривать до 30 млн доз препарата.

| 2020-12-24T22:11:08+04:00 24 декабря 2020, 22:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss