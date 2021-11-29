Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова стать посредником между РФ и Украиной, выступая за мир в регионе.
«Мы за мир в регионе… Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином (президентом РФ Владимиром) Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса», — сказал Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь на родину после визита в Туркменистан. Его цитирует телеканал NTV.