Турция готова поддержать Азербайджан и на поле боя

Турция готова поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник в ходе посещения посольства Азербайджана в Анкаре.

По его словам, на самом деле выход из проблемы прост, и он единственно возможный. Армения должна вывести войска с оккупированных земель Азербайджана. Без деоккупации проблему не решить, подчеркнул Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии отметил, что резолюции ООН по вопросу территориальной целостности и единства Азербайджана налицо. Документы принимали также Совет Европы и ОБСЕ.

«Несмотря на это, до сегодняшнего дня сопредседатели Минской группы ОБСЕ, и в целом ОБСЕ, не предприняли никаких конкретных шагов для урегулирования конфликта. Турция ожидает четких шагов по разрешению проблемы», — подчеркнул он.

Чавушоглу напомнил, что правительство Турции приложило большие усилия для мирного, политического решения конфликта. Однако эти усилия также не принесли никакой пользы.

«Обращаюсь ко всей мировой общественности, в частности к ОБСЕ: не ставьте Азербайджан и Армению на одну чашу весов. Сегодня мы сообща поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Это обоснованная и верная позиция. Однако когда дело касается Азербайджана, то Азербайджан, чьи земли были оккупированы ставят на одну чашу весов со страной-оккупантом Арменией. Эта позиция в корне не верна, и не справедлива. Об этом я сегодня сказал и Хайко Маасу [глава МИД Германии]», — сказал Чавушоглу.

Министр отметил, что правительство и народ Турции находятся рядом с братским азербайджанским народом, точно также, как Азербайджан и азербайджанский народ поддерживают Турцию на всех платформах. Мы готовы поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя, сказал министр.