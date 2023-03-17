Турция дала согласие на вступление Финляндии в НАТО.

Как сообщает #, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой в Анкаре.

Эрдоган отметил, что в связи с вступлением Финляндии в НАТО в парламенте Турции начнется процедура ратификации. Эрдоган заявил, что тысячи граждан Турции стали жертвами террора. Он отметил, что Турция является единственным членом НАТО, которая победила террористическую организацию ИГИЛ на поле боя. Он подчеркнул решимость Турции уничтожить на корню террористические организации.

По словам Эрдогана, в ходе переговоров с президентом Финляндии они также оценили процесс расширения НАТО. Он сказал, что Турция поддерживает политику «открытых дверей» НАТО, но у его страны есть обоснованные опасения по поводу безопасности.

Президент Турции отметил, что после трехстороннего меморандума, подписанного в прошлом году между Турцией, Швецией и Финляндией в рамках мадридского саммита НАТО, Финляндия предприняла искренние и конкретные шаги по своим обязательствам. Таким образом, в парламенте Турции начнется процедура ратификации в связи с членством Финляндии в НАТО.