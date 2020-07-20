Турция-Армения: как лучше рассекретить «геноцид»?

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар именно в дни недавних столкновений на нашей границе решил призвать Армению открыть архивные документы о событиях 1915 года. То есть, он напомнил, что Турция, для устранения любых инсинуаций по этому вопросу, неоднократно заявляла и вновь заявляет о готовности открыть свои архивы и призывает к аналогичным действиям армянскую сторону.

«Армения должна последовать примеру Турции и открыть свои архивы для ученых. Сегодня я повторю этот призыв, озвученный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Итоги работы совместной научной комиссии должны быть признаны всеми сторонами», — сказал министр.

Это как бы подчеркивание Турцией ее готовности к беспристрастному разбирательству и устранению, хотя бы этой проблемы между армянским и турецким народами. Интересно, что на этот раз ответят армяне — вновь отделаются удобной отговоркой, что «геноцид» не требует доказательств? Пока что они хранят молчание на этот счет.

Наверное, неспроста Анкара акцентирует внимание мира на этой теме именно в дни обострения между Арменией и Азербайджаном – возможно, так легче разоблачить неготовность агрессора и фальсификатора к раскрытию исторической истины.

Эти моменты # попросило прокомментировать знатока международного права, директора Правозащитного центра Азербайджана Эльдара Зейналова:

— Я двумя руками за рассекречивание турецких, армянских, российских архивов, касающихся событий 1890-1921 годов. Нет никакой логики в том, что по прошествии более 100 лет с момента событий, когда уже распались Османская, Российская, Британская империи, умерли все заинтересованные лица, какие-то документы продолжают находиться на секретном хранении. Тем временем, темные места в истории целого региона продолжают обрастать мифами, отравляют межгосударственные отношения, даже используются в современной политике (признание т.н. «геноцида армян»).

Армению, похоже, такая ситуация вполне устраивает. Можно манипулировать цифрами жертв, документами подозрительного происхождения, выдвигать спорные версии, спекулировать на своей «многострадальности». От испорченных отношений с Турцией Армения особо не страдает: товары оттуда доставляются через Грузию, а количество граждан Армении, проживающих в Турции, превышает армянское население этой страны.

Но вот Турцию мне понять сложнее. Основные документы находятся там, их не сжигали революционеры, и, по заявлениям турецкой стороны, документы из этих архивов способны опровергнуть армянскую версию событий, раскрыть террористическое прошлое революционных партий, стоявших у истоков Армянской Республики 1918-20 гг. Я не сомневаюсь, что исторических документов у турецкой стороны гораздо больше, чем у Армении, которая до 1918 г. была захудалой провинцией России. Так что, наверняка основные документы, связанные с событиями, стоит искать в Москве, а не в Армении.

Так зачем же туркам ждать десятилетиями взаимности от армян? Оцифруйте свои документы, выставьте их для доступа любых исследователей. То, что турецкая сторона годами этого не делает, закономерно вызывает вопросы.

Можно предположить, что в закрытом хранении содержатся материалы следственной комиссии, созданной в ноябре 1918 г. султаном Мехметом VI, а также судебных дел по военным преступлениям в ряде регионов Турции, для рассмотрения которых в этой стране были созданы 3 трибунала и 10 судов в провинциях. Четыре дела, по которым турецкими прокурорами были собраны доказательства преступлений против армян и греков, в 1919 г. дошли до судов и закончились осуждением и казнью виновных. По еще 7 делам судебные заседания были подготовлены, но отменены правительством кемалистов (но документы должны были остаться).

Аналогичных судов в России и Армении не было, как не было и расследования уголовных дел по резне турецкого населения в тот же период. Видимо, Турция опасается, что в этих условиях Армения и стоящая за ней Россия смогут в одностороннем порядке воспользоваться рассекреченными турецкими документами, укрепив ими свою аргументацию о жестокости турецких властей, и, в то же время, не представить документов о насилии российских и армянских властей против турецкого населения в районе боевых действий.

Если верна гипотеза, что Турция приурочила нынешнее напоминание именно к событиям на армяно-азербайджанской границе, то, это был не самый подходящий момент. В армянском обществе паника, кому-то уже мерещатся турецкие ятаганы — непременно кривые и острые, тем более, после заявления Турции о готовности поддержать Азербайджан. В этот момент предложение о сотрудничестве с турками будет встречено в штыки и отклонено автоматически. Если расчет Турции был именно на очередной отказ Армении, то такая тактика себя оправдывает. Но для привлечения к научному сотрудничеству, лучше для начала опубликовать что-то из своих архивов, чтобы заинтересовать научное сообщество.

Хочу отметить еще, что в турецких архивах есть немало материалов, которые заинтересуют и азербайджанскую аудиторию — о событиях 1915-1920 гг., связанных с военными действиями, жестоким обращением с военнопленными в царском концлагере на о. Наргин, преступлениями против азербайджанского населения в 1918 г. со стороны армянских войск, этническими чистками мусульманского населения в Зангезуре, Нахчиване и Карабахе в 1919-21 гг.

Наши историки могли бы воспользоваться готовностью Турции открыть свои архивы и подключиться к исследованиям турецких документов об истории Азербайджана и региона.