Хорватия — один ли примеров атмосферы межрелигиозного согласия и толерантности в Европе.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на церемонии открытия Исламского культурного центра в хорватском городе Сисак, сообщает Анадолу.

Турецкий лидер напомнил, что тема строительства Исламского культурного центра при поддержке Турции была впервые поднята в 2016 году в ходе переговоров на высшем уровне.

Напомнив об исторических узах, связывающих народы Турции и Хорватии, Эрдоган подчеркнул, что Анкара не ставит различий между жителями балканских стран и турецкими гражданами.

«В нынешнем году Турция и Хорватия отмечают 30-летие дипотношений. Одним из ярких примеров нашего сотрудничества является Центр, открытие которого проходит сегодня в Сисаке. Отрадно, что ввод в строй этого объекта пришелся на юбилей дипотношений наших стран» — политик.