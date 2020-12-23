«Turkvision-2021» в Шуше: ожидания и опасения

Победительница песенного конкурса тюркского мира «Turkvision — 2020», украинская певица гагазуского происхождения Наталия Папазоглу поделилась с «Анадолу» впечатлениями о конкурсе, который проходил в Стамбуле в онлайн-формате из-за карантинных ограничений. Напомним, что она заняла первое место, исполнив песню на гагаузском, название которой переводится, как «Тернистый путь».

Всего в «Turkvision — 2020» приняли участие участники из 26 стран. Азербайджан на сей раз занял пятое место на конкурсе. Наталья Папазоглу рассказала, что была взволнована и до последнего не могла поверить в свою победу. «Я видела результаты на экране, но сознание поначалу не воспринимало. Одновременно плакала и радовалась. Советую каждому идти за своей мечтой, не сдаваться», — сказала певица. По ее словам, о дате конкурса стало известно только за неделю и для подготовки почти не было времени.

Папазоглу отметила, что этот конкурс объединил всех тюрков. «Без прошлого, нет и будущего. Важно знать и не забывать свои корни», — подчеркнула она. По словам певицы, в Украине недостаточно знакомы с культурой гагаузов. «Я хочу представить культуру гагаузов. Хочу объединить украинскую и гагаузскую культуры, сочетать гагаузские народные мотивы с украинской музыкой», — сказала Папазоглу.

И еще. «Говорят, конкурс в следующем году будет организован в городе Шуша, если позволит пандемия. Надеюсь, что приму участие в «Turkvision» и в 2021 году», — отметила певица. Соображениями на сей счет на своей странице в Facebook поделился глава ОДАУ Хикмет Джавадов. Он подчеркнул, что победа Натальи Папазоглу доказывает и без того давно известную истину — Украина была, есть и будет Родиной для огромного числа представителей тюркских народов.

«Кроме того, мы увидели очередной пример того, что отношения Украины с Турцией, Азербайджаном и иными тюркскими государствами имеют не только перспективную политическую, экономическую и военную, но и культурную составляющие», — считает глава ОДАУ. Он напомнил, что «Turkvision» — это ежегодный конкурс на турецком музыкальном канале TMB TV, который проводится с 2013 года после отказа Турции участвовать в «Евровидении».

«Тогда в Анкаре заявили, что изменения в протоколе голосования и сам процесс Евровидения политизированы. Это правда. Мы не раз становились свидетелями откровенно политизированного голосования на евросонге. Плюс, его давно уже называют негласным ежегодным фестивалем представителей сексуальных меньшинств. Все эти моменты уже привели к тому, что престиж евросонга сильно упал. И Turkvision превращается в ту самую площадку, в тот самый конкурс, который со временем может перещеголять евросонг по степени популярности и авторитетности. Тем почетнее будет как участие, так и победа в нем», — написал Х.Джавадов.

Он особо подчеркнул, что «Turkvision-2021» пройдет в освобожденной из-под армянской оккупации спустя 28 долгих лет прекрасной Шуше. «Это колыбель азербайджанской музыки, культуры. Это Родина великих Узеира Гаджибекова, Бюль-Бюля, Натаван. Это консерватория Кавказа. И мы будем рады принять гостей со всего мира, в том числе и из братской Украины, на нашей Родине, в городе, освобождения которого так долго ждал каждый азербайджанец, вне зависимости от страны проживания», — резюмировал глава ОДАУ.

Свой комментарий на сей счет дал # и известный композитор Джаваншир Гулиев.

«То, что победительницей «Turkvision — 2020» стала украинская певица гагазуского происхождения, думаю, что хорошо — крупные тюркские страны не пытались протащить своих, это вселяет оптимизм в будущее конкурса. Думаю, что всем надо постараться не превращать этот конкурс в подобие «Евровидения», с его политическим голосованием, которое оттолкнуло от него многих музыкальных «болельщиков». Мне думается, что «Turkvision» должен быть честным конкурсом, способствующим появлению на арене талантливых исполнителей и композиторов из разных, порой маленьких, тюркоязычных стран. Конкурс должен быть зеркалом музыкальной действительности тюркского мира, одновременно маркетингом тюркской развлекательной музыки в остальном мире», — заявил известный композитор.

Высказался он и по вопросу проведения «Turkvision-2021» в Шуше. «Если и в следующем году конкурс пройдет в режиме онлайн, то разве что жюри может собраться в Шуше. В целом считаю, что не стоило торопиться с проведением конкурса в неподготовленной для этого, только освобожденной от оккупации и разрушенной Шуше. Ведь будет масса проблем с логистикой, если конкурс все же проведут в привычном для такого рода мероприятий формате. Можно было бы провести его и в Баку. Это было бы наградой столице Азербайджана за победу в Отечественной войне. А вот в следующий раз, к примеру через год, уже можно было бы провести «Turkvision-2022» в Шуше», — резюмировал Дж.Гулиев.