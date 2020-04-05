Туркменистан: Заразы как будто нет, но ограничений все больше

Это интересно, но чуть ли не единственными странами Евразии без подтвержденных случаев коронавируса пока что остаются постсоветские Таджикистан и Туркменистан. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Почему так произошло именно с этими странами, пока не ясно. Тем не менее, даже такая позитивная картина не удержала власти том же Туркменистане от очередных маразматических мер — теперь дают по 10 суток любому, произнесшему слово «коронавирус». Кроме того, туркмены ввели все карантинные меры изоляции между районами, велаятами, и это вызвало новые проблемы с поставками продовольствия, а еще — с получением зарплат и пенсий.

В Туркменистане не зарегистрировано ни одного случая Covid-19, заявила официальный представитель ВОЗ в Душанбе Галина Перфильева в эфире телеканала «Таджикистан». «Сейчас весь мир ведет борьбу с Covid-19, практически не осталось на земном шаре стран, где нет случаев заболевания. Таджикистан и Туркменистан — это, в принципе, две страны, оставшиеся в регионе из 53 зараженных стран, где случаи Covid не зарегистрированы», — сказала Перфильева.

В Туркменистане действительно предприняты серьезные меры по недопущению завоза инфекции на территорию страны, усилен санитарно-эпидемиологический надзор и медицинский контроль на всех пограничных и таможенных пунктах, но при этом у некоторых международных организаций есть сомнения в том, что зараза не успела уже проникнуть в республику, и власти, возможно, скрывают это до поры.

Косвенно на это указывает сообщение «Репортеров без границ» о том, что власти Туркменистана просто взяли и запретили употребление слова «коронавирус». О нем не упоминается ни в государственных СМИ, ни в школах, ни в больницах, ни на производствах. Но профилактика все же проводится. Например, закрыты рестораны и кафе, рынки, городские автобусы обрабатывают раствором хлора, а остановки дезинфицируются. Вместе с тем, как передает Радио Свобода, люди говорящие о пандемии и пытающиеся уберечься от нее с помощью масок рискуют быть арестованными.

То есть, на фоне глобальной пандемии власти Туркменистана усиливают ограничительные меры, избегают и запрещают публичное упоминание COVID-19, и жители страны сталкиваются с еще большими ограничениями прав и свобод. Они лишаются возможности на передвижение, заработков, сталкиваются с транспортными проблемами, ростом цен и дефицитом продовольствия. Конкретно в нескольких этрапах (районах) Лебапского велаята (области) на востоке страны за разговоры о коронавирусе население подвергается аресту на 10 суток. Занимаются этим сотрудники министерства национальной безопасности.

При этом нельзя выезжать за пределы своих населенных пунктов по месту прописки, полностью прекращено транспортное сообщение между этрапами и велаятами. А на фоне ограничения возможности передвижения, население столкнулось с еще большим сокращением продуктового пайка предоставляемого властями по госцене. Обострилась проблема нехватки муки и неочищенного хлопкового масла — базовых продуктов питания. Часто их невозможно купить даже на рынках, по дорогим ценам.

В стране повсеместно ощущается нехватка денег, жители Дашогуза (административного центра одного из крупных велаятов Туркменистана) и его этрапов уже больше месяца испытывают трудности со снятием денег. Очереди перед терминалами как никогда длинные, люди не могут обналичить свои кровные еще за предыдущие месяцы, а уже вот-вот начнется перевод пенсий и пособий на банковские карты за апрель.

В некоторых банках Дашогуза сократили число банкоматов, а на предприятиях, и особенно в сельской местности, их попросту вывели из сервиса.

Как передают источники независимой новостной и правозащитной организации Turkmen.news, базирующейся в Нидерландах, банкоматы пополняются деньгами стабильно и в достаточном объеме лишь в некоторых избранных ведомствах — управлении полиции, прокуратуре и МНБ. Да и оплатить покупки картой можно далеко не везде. У торговцев на базарах терминалов для оплаты, понятно, нет, и у госмагазинов часто нет связи с банками.

То есть, можно констатировать, что власти Туркменистана воспользовались профилактическими мерами против проникновения вируса для дальнейшего ужесточения и без того не особо веселых условий жизни соотечественников. И чем все это закончится, Бог весть.