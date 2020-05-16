Туркменистан подал заявку на вступление в ВТО

Туркменистан направил письмо-заявку на вступление во Всемирную торговую организацию в качестве наблюдателя, сообщает МИД страны, передает РИА Новости.

Туркменское внешнеполитическое ведомство отмечает, что на очередном заседании правительства президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление «О присоединении Туркменистана к Всемирной торговой организации в качестве наблюдателя». Таким образом, глава государства одобрил предложение специальной правительственной комиссии о членстве Туркменистана в ВТО.

В соответствии с этим документом, туркменская сторона направила на имя генерального директора ВТО Роберту Азеведу письмо-заявку на вступление в организацию в качестве наблюдателя.

«Согласно процедурам вступления в ВТО, вопрос о принятии Туркменистана в организацию в качестве наблюдателя будет рассмотрен в ходе очередного заседания Генерального совета ВТО, который состоится в ближайшем будущем», — сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.

Впервые вопрос о вступлении Туркменистана в ВТО был поднят 9 лет назад тогдашним главой Еврокомиссии Жозе-Мануэлем Баррозу. В ходе своего визита в Ашхабад в 2011 году он предложил Гурбангулы Бердымухамедову подать заявку на вступление Туркменистана во Всемирную торговую организацию. Ашхабад считает, что вступление в ВТО даст импульс развитию национальной экономики и расширит взаимодействие с иностранными партнерами.

| 2020-05-16T10:36:38+00:00 16 мая 2020, 12:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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