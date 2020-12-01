Туристический потенциал отвоеванных территорий внушает больше надежд

По итогам войны и в рамках достигнутого трехстороннего мира после 27-летней оккупации Азербайджан вернул до 10 тыс. кв. километров своих земель. Экономический потенциал этих территорий и перспективы развития деоккупированной части страны остаются на активной повестке обсуждений.

Потенциал наших освобожденных территорий представляет центральный интерес и остается наиболее обсуждаемой темой, сказал # экономист Ровшан Агаев. По его словам, в этой связи можно увидеть многочисленные анализы, однако из-за отсутствия данных официальной статистики независимым экспертам по-прежнему сложно провести всестороннее исследование предмета.

«В деоккупированных регионах имеются определенные природные ресурсы, но ожидания того, что эти ресурсы создадут высокую добавленную стоимость в экономике, не основаны на реалистичных расчетах. Есть и другое немаловажное обстоятельство. В настоящее время нефтегазовый сектор обеспечивает 95% добавленной стоимости, создаваемой горнодобывающей промышленностью на основе природных ресурсов Азербайджана. Ежегодная добавленная стоимость драгоценных и других металлов составляет менее 100 миллионов манат. Это до 0,12% существующего ВВП. И хотя Кельбаджар и Зангилан имеют гораздо больший потенциал для добычи драгоценных металлов, чем горнодобывающая промышленность Кедабека и Дашкесана, но это не много с точки зрения площади территорий, которые присоединились к новому экономическому циклу».

На взгляд Агаева, туристический потенциал региона внушает больше надежд, разумеется, при эффективной организации работы в этом направлении: «На деоккупированных территориях имеются уникальные возможности для развития здесь оздоровительного, исторического и развлекательного туризма. Могу без колебаний сказать, что доходы от туризма в этих районах могут даже превысить доходы, получаемые от этой сферы в масштабах всей страны».

При этом впечатляет потенциал аграрного сектора освобожденных районов, говорит аналитик. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в 7-ми регионах составляет 535 тысяч гектаров. Агдам, Физули и Джебраил в основном подходят для выращивания сельскохозяйственных культур. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в этих трех районах достигает 290 тыс. га, из которых около двух третей пахотные земли. Остальная земля подходит под ​​пастбища и сенокосы.

«Зангилан и Губадлы имеют все возможности для развития здесь растениеводства и животноводства. Общая площадь сельскохозяйственных земель в этих двух районах достигает 67 тыс. гектаров, где около трети — пашни, а остальное — пастбища и сенокосы. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в Кельбаджаре и Лачине составляет 180 000 га, из которых в лучшем случае 15% пахотные земли, остальные же земли в основном подходят для животноводства», — по мнению экономиста, освобожденные территории имеют перспективы развития перерабатывающей промышленности на базе аграрного сектора. Организация перерабатывающей промышленности в деоккупированной части страны ослабит зависимость страны от импорта масла, мяса и молока, считает Агаев.

Аналогичного мнения о широких перспективах развития сельского хозяйства на отвоеванных землях придерживается депутат ММ, руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов. При этом Байрамов придает большое значение также промышленному потенциалу деоккупированной части страны. Касаясь возможностей вернувшегося в состав Азербайджана Лачинского района, он отметил, что это один из центральных с точки зрения экономического потенциала районов Азербайджана.

«До оккупации основным направлением здесь было сельское хозяйство, особенно животноводство. Кроме того, развитыми отраслями считались плодоводство, табаководство, виноградарство, зерноводство и пчеловодство. Действовавшие в районе промышленные предприятия в основном были ориентированы на переработку сырья. Лачин также обладает богатыми природными ресурсами. Здесь имеются запасы ртути, хромита, мрамора, облицовочного камня и других полезных ископаемых. Но больше перспектив с промышленной точки зрения у Кельбаджарского района», — считает экономист.

На Кельбаджарский район приходятся крупнейшие месторождения золота в Азербайджане. Золотые запасы Союдлу оцениваются свыше 115 тонн. В то же время на месторождениях Агдуздаг и Тутхун имеется до 15 тонн золота. Месторождения Агятаг, Левчай, Чорбулаг, Камышлы и Аггая содержат более тысячи тонн ртути. В Кельбаджарском районе множество прочих залежей полезных ископаемых. С этой точки зрения, промышленный потенциал района огромен, считает Байрамов. По его словам, уникальная природа этого и других деоккупированных районов страны создает также возможности для развития здесь различных направлений туризма.