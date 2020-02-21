Турецкий звездный десант блеснет на бакинской «ЖАРЕ»

На пятом юбилейном музыкальном фестивале «ЖАРА» в Sea Breeze поклонников турецкой эстрады ждет большой сюрприз.

Как сообщает #, 1 августа, в так называемый international day, на сцену выйдет культовая турецкая рок-группа maNga. Но это еще не все. Мустафа Сандал, Рафет Эль Роман, Сердар Ортадж, Мустафа Чечели – все эти топовые звезды также подарят гостям свои хиты.

Таким образом, фестиваль «ЖАРА» уверенно расширяет свои границы.

Компанию турецким звездам составит всемирно известный исполнитель Лу Бега, прославившийся хитом Mambo No. 5, Tomas Nevergreen, победитель конкурса «Евровидение» — 2009 Александр Рыбак, Maruv, Ингрид, а также звезды российской эстрады.

Известный певец, народный артист Азербайджана EMIN на правах одного из организаторов фестиваля обещал в честь пятилетия «ЖАРЫ» в Баку еще больше сюрпризов и незабываемых встреч, подчеркивая, что размах будет грандиозный.

Как известно, в этом году фестиваль будет продолжаться пять дней — с 29 июля по 2 августа. Билеты уже в продаже, а программа ежедневно пополняется новыми участниками.

Так, 30 июля в Баку пройдет творческий вечер Дмитрия Маликова. На сцену «ЖАРЫ» выйдут звезды 90-х, — группы А- Студио, Дискотека Авария, Денис Клявер, Лайма Вайкуле, Валерия, Нюша, Слава, Александр Панайотов, Шура, Ольга Бузова, Жасмин, Наташа Королева и мн. др.

31 июля «ЖАРА» будет посвящена создателю самых романтичных хитов на российской эстраде, известному певцу и композитору Игорю Николаеву. Звезды российской и зарубежной эстрады будут петь культовые песни композитора.

1 августа в рамках фестиваля состоится выступление артистов лейбла Zhara Music, и в заключительный день, 2 августа пройдет традиционный концерт артистов поколение Z, а также концерты Егора Крида и Hammali & Navai.

В этом году фестиваль «ЖАРА» впервые отправится в Сочи (14 марта), Монако (7 — 8 мая) и Дюссельдорф (31 мая).

На днях также стало известно, что фестиваль пройдет и в Турции — 27 и 28 августа EMIN и другие звезды отправятся в Бодрум.