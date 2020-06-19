Турецкий спецназ уничтожает объекты террористов в Ираке

Спецназ Турции участвует в антитеррористической операции Pençe-Kaplan на севере Ирака.
Видео действий спецназа в иракском районе Хафтанин распространило в пятницу Минобороны Турции, сообщает Агентство Анадолу.
В сообщении ведомства говорится, что операция против боевиков РКК продолжается успешно.
Турецкие военные уничтожают убежища и взрывают входы в пещеры, используемые террористами.
Спецназ действует по принципу «ищи, выяви и уничтожь».
На первом этапе операции, начавшейся 17 июня, были уничтожены более 150 объектов террористов, задействованы самоходные установки «Шторм» и зенитно-ракетные комплексы.
Удары по объектам террористов наряду с самолетами F-16 нанесли вертолеты ATAK и ударные БПЛА.
После нанесения авиаударов, была совершена высадка десанта спецназа в заданные секторы иракской территории.
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар выразил уверенность в успешности действий отрядов спецназа ВС Турции в горных районах севера Ирака.