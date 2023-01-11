Анкара рассчитывает на открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной при посредничестве Турции. Так называемый «коридор воссоединения» будет создан для помощи пострадавшим детям, женщинам и раненым.

Как передает #, об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на заявление турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча.

«После «зернового коридора» у нас есть намерение оказать содействие открытию коридора для воссоединения семей, женщин, детей и раненых», — сказал он.

Малкоч надеется, что встреча омбудсменов Турции, России и Украины в Анкаре позволят найти пути решения для воссоединения пострадавших от кризиса гражданских лиц.

Отметим, что с 12 по 14 января в Турции пройдет большой форум, организуемый турецким омбудсменом с участием уполномоченных по правам человека из разных стран. В рамках форума уполномоченный Верховной Радой Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел в ночь на среду встречу в Анкаре с российским омбудсменом Татьяной Москальковой в рамках достигнутых ранее договоренностей, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Обсудили широкий спектр гуманитарных проблем и кейсов, связанных с предоставлением правозащитной помощи гражданам двух стран», — сообщил Лубинец.