Турецкий композитор Тургай Эврен посвятил освобождению Карабаха песню «Many Years Ago»

Освобождению Карабахского региона Азербайджана от многолетней оккупации Армении посвящена новая песня турецкого композитора Тургая Эврена под названием «Many Years Ago».

Композиция, исполненная американской певицей Деллой Майлз, была размещена в соцсети Twitter и на видеохостинге YouTube 8 мая — в память о трагических событиях 1992 года, когда ВС Армении оккупировали жемчужину Азербайджана — город Шушу в Карабахе.

В беседе с «Анадолу», Эврен рассказал, что ранее посвящал песни жителям Палестины и Кашмира, которые также, как и азербайджанцы долгое время противостояли несправедливости и агрессии.

«Армяне совершили много беззакония и преступлений против мирных жителей Азербайджана, в том числе женщин и детей. Боль азербайджанского народа долгие годы отзывалась и в моем сердце», — отметил композитор.

По его словам, решение посвятить теме освобождения Карабаха песню на английском языке, была связана со стремлением довести информацию о реалиях Южного Кавказа до максимально большего числа людей по всему миру.

«Я хотел, чтобы о теме Карабаха услышали и в других странах. Обсудил песню с американской певицей Деллой Майлс. Она поддержала идею и мы вместе доработали мелодию. Аранжировкой занялся Али Толга Демирташ», — сообщил Эврен.

Клип на песню Many Years Ago подготовлен при поддержке Министерства культуры Азербайджана и Фонда Гейдара Алиева.