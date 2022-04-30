Первый полет штурмовика HÜRJET турецкого производства планируется в 2023 году, некоторые из его технологий более продвинутые, чем у американских F-35.

Как передает РИА Новости, об этом заявил замглавы Управления оборонной промышленности Сердар Демирель.

«Наш штурмовик HÜRJET, совершит свой первый полет в следующем году. Наш первый истребитель имеет более совершенные характеристики, чем F-35. В настоящее время мы являемся одной из 15 стран, которые могут построить свой собственный корабль. Мы одна из ограниченного числа стран, которые могут сделать свои собственные ракеты, мы являемся мировым лидером в области беспилотных летательных аппаратов», — приводит слова Демиреля газета Star.

США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 — Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения — F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка «служит интересам Вашингтона».