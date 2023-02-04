«Иран препятствует этому, но мы знаем, что Зангезурский коридор будет открыт».

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава группы дружбы Великого Национального собрания Турции с Азербайджаном Шамиль Айрым во время встречи с Общиной западного Азербайджана.

Он также отметил, что международное право на стороне Азербайджана:

«Мы не злопамятный народ. Но за 30-летнюю жизнь беженцев, перемещенных лиц надо отвечать. Правда, Иран препятствует этому, но мы знаем, что откроется и Зангезурский коридор, и мы приедем в Азербайджан на машине».