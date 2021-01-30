Турецкие военные прибыли в Азербайджан

«Турецкая делегация, которая будет представлена в совместном турецко-российском Центре мониторинга, прибыла в Азербайджан». Об этом сказал начальник пресс-службы Министерства обороны полковник Вагиф Даргяхлы.

Он отметил, что созданный по соответствующему пункту совместного заявления президента Азербайджанской Республики, президента Российской Федерации и премьер-министра Армении совместный Турецко-российский Центр мониторинга с сегодняшнего дня начинает свою деятельность.

«Турецкие военные, которые будут представлены в совместном Центре мониторинга, прибыли в Азербайджан. Также отмечу, что российские военные, которые будут представлены в совместном Центре мониторинга, уже находятся в нашей стране», — отметил полковник В.Даргяхлы.

| 2021-01-30T12:18:35+04:00 30 января 2021, 12:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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