Турецкие ученые против ««сумасшедшего проекта» Эрдогана

Турецкие ученые оценили проблемы, которые могут быть вызваны реализацией скандально известного мегапроекта канал Стамбул, к строительству которого правительство Турции намерено приступить в ближайшее время. Актуализировалась тема после утверждения проекта канала на прошлой неделе правительством Турции и последовавшим за этим заявлением 104-х отставных адмиралов, выступивших против строительства водной артерии, которая свяжет Черное и Мраморное моря и разгрузит канал Босфор. Сам президент Турции Раджап Таййип Эрдоган, впервые анонсировав будущее строительство в 2011 году, назвал его «сумасшедшим проектом».

Ученые считают, что канал, в случае его реализации, сильно пострадает в случае сильных землетрясений, которым подвержена эта территория, что приведет к большим человеческим жертвам и материальному ущербу. И действительно, Стамбул, стоящий на разломе между Евразийской тектонической плитой и Анатолийской тектонической микроплитой, имеет высокую вероятность оказаться в зоне сильного землетрясения. Как говорят сейсмологи, вопрос не в том, будет ли оно, вопрос лишь — когда это случится. С 50-процентной вероятностью оно может произойти до 2030 года. Как показывает историческая хроника, в среднем землетрясения умеренной силы повторяются в Стамбуле раз в пятьдесят лет. Сильные толчки случаются реже, они были зафиксированы в 1509, 1766, 1894 и 1999 годах.

Несмотря на предупреждения экспертов, правительство всё ещё настаивает на строительстве 45-километрового искусственного канала, параллельного Босфору в Стамбуле. По мнению экспертов, проект канала усугубит ущерб, который город может получить в результате землетрясения из-за увеличения плотности населения в регионе.

Заслуженный сейсмолог Наджи Гёрюр (Prof. Dr. Naci Görür) предупреждает о возможности цунами, которое может обрушиться на место, где запланирован канал Стамбул примерно после ожидаемого большого землетрясения в Мраморном море, и затопить все прилегающие территории. По словам сейсмолога, исследования предполагают наличие активных разломов на континентальном шельфе, где канал Стамбул встречается с Мраморным морем, в связи с чем существует высокий риск того, что эти разломы вызовут цунами в данном районе.

«Как только цунами войдёт в этот канал, оно снесет всё, что находится на канале и вдоль него. Обломки разрушенных строений заблокируют канал в одной точке, где возникнет эффект дамбы. Все территории, окружающие канал, будут затоплены. Это район не удастся спасти», — цитирует Гёрюра Duvar. По словам Гёрюра, сильное землетрясение обрушится на регион Мраморного моря с минимальной магнитудой 7,3 баллов. «Это не шутка. Поскольку 60% стамбульских сооружений построены без учёта норм безопасности, последствия будут очень катастрофическими», — предупредил он.

Напомним, что в 1999 году в городе Измит, расположенном в 90 км к юго-востоку от Стамбула, произошло землетрясение силой 7,6 балла, в результате которого погибло более 17 тыс. человек. С тех пор эксперты предупреждают, что следующее землетрясение должно произойти в окрестностях Стамбула до 2030 года.

«Канал означает строительство ещё 300 тыс. — 500 тыс. зданий. Самое важное, что не следует делать в районах, подверженных землетрясениям, — это увеличение плотности населения. Чем больше людей, тем больше смертей. Канал Стамбул не должен быть построен», — подчеркнул Гёрюр.

Проф. факультета лесного хозяйства Стамбульского университета Доганай Толунай (Prof. Dr. Doğanay Tolunay) в беседе с изданием Cumhuriyet выразил сожаление, что при оценке воздействия на окружающую среду (ÇED — Çevresel Etki Değerlendirmesi) не учитывалось положение сельских жителей, которые будут переселены в связи с реализацией проекта, и рыбаков, которые окажутся не у дел из-за уничтожения рыбных промыслов.

Однако, правительство считает этот проект одним из самых экологически чистых в мире, многие ученые же считают, что проект имеет недостатки с точки зрения землетрясений, гидрогеологии, городского планирования, экологии, лесного хозяйства, сельского хозяйства и животноводства, изменения климата, транспорта, права, окружающей среды, археологии, морских наук, аквакультуры, социоэкономики.

Проф. Толунай самыми важными проблемами, которые может создать канал, считает разрушение/фрагментацию лесов и наземных экосистем, разрушение сельскохозяйственных земель и возможность засухи и нехватки воды из-за разрушения водных бассейнов, соответственно – вызванные вдоль всего маршрута социально-экономические последствия, в том числе разрушение прибрежных местообитаний из-за прибрежного заполнения и строительства нового города, который должен быть основан, а также возникновения проблем у сельских жителей и рыбаков.

«Площадь нового города, который будет построен на маршруте канала Стамбул с двух сторон, составляет 36 тысяч 453 гектара. В этом районе есть много экосистем, таких как озера, леса, некоторые из которых находятся в природоохранном статусе, прибрежные дюны, болота, водно-болотные угодья и ручьи. Эти экосистемы уже серьезно пострадали от урбанизации в Стамбуле и являются местом обитания для сотен живых видов, некоторые из которых являются эндемичными. В отчете ÇED в качестве меры предосторожности указано, что эндемичные и находящиеся под угрозой исчезновения виды будут переселены и охраняться. Однако, как мельница не вращается при помощи завозимой воды, так и биоразнообразие невозможно защитить и сохранить их перемещением. 16 тыс. га из 36 тыс. 453 га занимают сельскохозяйственные и пастбищные угодья. В этих районах по-прежнему ведется животноводство и выращиваются зерновые культуры, особенно пшеница и подсолнечник. С учетом того, что сельскохозяйственные угодья в нашей стране постоянно сокращаются, значительная часть сельскохозяйственных угодий будет потеряна», — считает ученый.

Одним из наиболее важных воздействий строительства канала Стамбул является то, что водохранилище Сазлидере (Sazlıdere), которое снабжает Стамбул водой примерно на 20 дней, будет полностью разрушено.

«Водоотдача Сазлыдере составляет 49,3 млн м3, что соответствует годовому потреблению воды примерно 700 тыс. человек. Кроме того, водосборный бассейн озера Теркос (Terkos Gölü) также сократится, а эффективность использования воды снизится на 3 млн м3. В отчете ÇED указано, что потери воды будут сокращены за счет строительства нового водохранилища в ответвлении Сазлидере, однако стоимость его не раскрывается. Учитывая нехватку воды в Стамбуле во время прошлогодней засухи, сбои в работе водохранилища Мелен (Melen) и потребление воды в новом городе, где поселятся не менее 500 тысяч человек, можно сказать, что нехватка воды будет самой важной проблемой Стамбула в ближайшие годы. Новые водохранилища, предложенные в отчете ÇED для решения водной проблемы, не увеличивают водные ресурсы Стамбула», — говорит он.

Наряду с этими проблемами ученый предупреждает об опасности вымирания множества видов рыб в результате строительства, накопления на дне моря осадков строительного грунта и загрязнения воды. «Проект снизит уровень воды в Черном море на 5 см и повысит уровень воды в Мраморном море на 2-3 см. Невозможно полностью определить эффекты и результаты такого вмешательства в природу», — заключил ученый.