Отели в Турции установили повышенные цены для граждан России, которые из-за санкций не могут провести отпуск в некоторых странах ЕС. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Альянс турагентств России.

Цены для граждан европейских государств не изменились, а для россиян выросли на 20% к прошлому году. Турецкие туроператоры понимают, что для многих граждан РФ отдых в Турции безальтернативен. Россияне больше не могут поехать на Кипр, в Грецию и другие европейские страны. В 2019 году в этих странах отдыхали сотни тысяч туристов из России.

«Для западного рынка они так не сделали (не повысили цены. — TMT) по одной-единственной причине: Кипр и Греция в отсутствие российских туристов вынуждены демпинговать. И если Турция поднимет цены для европейцев, они просто выберут направление подешевле», — объяснили в Алянсе.

Турецкие отели попытались сократить убытки за счет повышения цен для россиян, однако для некоторых эта идея не сработала: часть даже очень популярных турецких отелей сейчас стоит недозагруженной, добавил эксперт.

После начала войны в Украине страны ЕС закрыли воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Некоторые государства Евросоюза перестали выдавать россиянам туристические визы. В частности, по Шенгенским визам граждане РФ не могут поехать в страны Балтии, Нидерланды, Чехия и другие. При этом Италия, Греция, Испания все еще выдают россиянам разрешения на въезд с туристическими целями. Для путешествия в Черногорию, которая находится на побережье Адриатического моря, виза гражданам РФ вовсе не нужна. (moscowtimes.ru)