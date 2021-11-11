Представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что авиакомпания Turkish Airlines обещала не брать на борт своих самолетов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена. Об этом он написал в своем Twitter.

«Turkish Airlines подтвердила, что не будет принимать на борт самолетов в Минск граждан Ирака, Сирии и Йемена, за исключением тех, кто располагает дипломатическими паспортами», — сказал он.

Отметим, что ранее в зарубежных СМИ появились публикации о том, что якобы авиакомпании Turkish Airlines и FlyDubai участвуют в доставке мигрантов из стран Ближнего Востока в Минск, несмотря на осложняющуюся ситуацию на границе Беларуси и ЕС