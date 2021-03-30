Турецкая вакцина будет доступна всему человечеству

Турция откроет доступ к отечественной вакцине от коронавируса, как только завершатся все этапы испытаний. Условия доступа к турецкой вакцине будут максимально оптимальными для всего человечества.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь с видеопосланием к участникам онлайн-заседания ООН на тему «COVID-19 и финансирование последующего восстановления» с участием глав государств и правительств.

Эрдоган выразил обеспокоенность в связи с неравномерным распределением вакцины от COVID-19 в мире. «На фоне наличия стран, где почти все население уже вакцинировано от коронавируса, есть миллиарды людей, которые не получили даже первую дозу вакцины», — сказал турецкий лидер.

По его словам, проблема вакцинации обрела угрожающий характер. Около 100 стран мира все еще не имеют доступа к вакцине от коронавируса, констатировал президент.

Очевидно, что мировая экономика не восстановится и пандемия не завершится до тех пор, пока не будет обеспечено справедливое распределение вакцины от коронавируса, подчеркнул Эрдоган.