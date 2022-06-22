В Баку отметили 60-летие со дня рождения культового певца Виктора Цоя. В 80-90-х годах он был тем, кого сегодня называют инфлюенсерами. Лидер мнения, гитарист, поэт-песенник и кумир молодежи.

Сегодня его песни поют и те, кому за 50, и те, кто еще толком не шагнул во взрослую жизнь. К примеру, 15-летние бакинские юноши из средней школы 189-190, которых заметил сам Ирек Зиннуров, руководитель Русского дома в Баку. «Прогуливаясь по центру Баку, увидел как ребята на гитаре играют Цоя. Познакомился, пригласил на концерт», — рассказывает Зиннуров.

Именно Русский дом выступил в роди организатора концерта в память о легендарном рок-музыканте, лидера группы «Кино» — Виктора Цоя.

«Звезда по имени Солнце», «Кукушка», «Группа крови», «Восьмиклассница», «Алюминиевые огурцы», «Когда твоя девушка больна» — вышедшие на

сцену исполнители вспомнили не только самые большие хиты Цоя, но и более ранние песни звезды.

Специальным гостем вечера стал один из лучших рок-гитаристов Азербайджана Александр Гончаров.

«Музыка Виктора Цоя сравнима с феноменом. В нашей семье все любят его творчество, и наш 23-летний сын знает все песни наизусть», — рассказывает # супруга Ирека Зиннурова Эльмира.

Признается, что песни Цоя ассоциируются у нее с молодостью, когда на всех танцполах страны молодежь танцевала под культовые хиты исполнителя.

«Очень жаль, что такой талантливый человек так рано покинул мир. Цой ушел, но оставил после себя вечность», — говорит Э.Зиннурова.

Ученик 10 класса бакинской школы 189-190 Иосиф Нуррулаев отмечает, что в музыке Виктора Цоя видит ситуации из собственной жизни:

«Любовь к творчеству Цоя мне привил отец. С тех пор мы неразлучны — я и песни группы «Кино». Эта та музыка, которая дарит мне умиротворение», — признается школьник в интервью.

На концерте он вместе со своим одноклассником Асланом Курбановым исполняет пожалуй самый излюбленный хит Цоя — «Звезда по имени Солнце».

«В тексты Цоя можно углубляться бесконечно», — говорит Аслан Курбанов.

Жизнь легенды трагически оборвалась на 28 году жизни. Виктор Цой погиб в автокатастрофе в Латвии 15 августа 1990 года.

Данные следствия и показания свидетелей говорят о том, что музыкант не смог вписаться в опасный поворот на высокой скорости.