В Азербайджане заблокировано вещание российского информационного агентства «Новости» (РИА «Новости»). Произошло это потому, что данное российское издание, одно из крупнейших действующих государственных информационных агентств, предоставило трибуну одному из карабахских сепаратистов Артаку Бегларяну.

При этом, на протяжении довольно длительного времени мы видели, как данное СМИ, а также иные российские средства массовой дезинформации позволяли себе откровенно анти-азербайджанскую редакционную политику. Плюс, Роспотребнадзор заблокировал в РФ многие ведущие азербайджанские СМИ. В итоге, произошло то, что давно назревало и что встречено в обществе с большим одобрением.

При этом, есть общественный заказ и на блокировку работы в Азербайджане еще одной структуры, возглавляемой Симонян, ИА «Спутник» и на закрытие бакинского офиса данного российского рупора пропаганды. Всем давно уже надоело наблюдать за тем, как возглавляемое откровенно презираемой в журналистской среде Марго Симоньян издания информационно поддерживает РА и карабахских сепаратистов. Российские пропагандисты, являющиеся духовными потомками тех, кто оправдывал кровавые преступления СССР во всем мире, не должны вливать яд лжи в наши уши.

Все это очевидные, бесспорные истины. Но как тогда быть с теми азербайджанскими политиками, которые бесстыдно лгут, выступая в роли, схожей с той, которую давно выполняют российские пропагандисты?! Увы, такие в нашей стране есть. И им предоставляют трибуну местные СМИ. Одним из таких персонажей является бывший депутат ММ, председатель Социал-демократической партии Азербайджана (АСДП) Араз Ализаде.

Сразу отмечу, что лично с ним, увы, знаком. Знаком и с его братом Зардуштом Ализаде. Так вот со всей ответственностью заявляю, что Араз имел, мягко говоря, сложные отношения с братом. Эти штрихи к портрету человека, который пробился в ММ за счет авторитета экс-президента Азербайджана Аяза Муталлибова, не представляя из себя в личностном плане ровно ничего, дают прекрасное представление о возможных причинах той лжи, которую он сейчас бесстыдно озвучивает.

«У того, кто не знает вчерашнего дня, нет завтрашнего. Когда Адольф Гитлер напал на СССР, его поддержали 28 стран. Каков был результат?! Гитлер потерпел поражение «, — заявил Ализаде Yenisabah.az. То, что он вспомнил Гитлера- показательно. Осталось только услышать похвалы в адрес Адольфа Алоизыча и картина будет завершенной. При этом замечу, что упоминание современной России в контексте преступлений гитлеровской Германии- правильный тренд. Там много общего.

Вот и российский политик Вячеслав Никонов, а это внук Молотова, который подписал с Риббентропом позорный пакт с его секретной частью, предполагавший раздел Польши, открыто заявил: «Мой дедушка похвалил бы Путина». Ну, его дедушка и Гитлера хвалил. Так что, тут все логично. Другое дело, что Араз Ализаде, этот доморощенный аналог Марго Симоньян, но с усами и лысый, пытается свалить все с больной головы на здоровую. Он позволяет себе гадость, грязь и кощунственную ложь.

«Русские воюют за свою родину, но неизвестно, за кого воюют украинцы. Потому что украинцам эта война не нужна. Это нужно горстке фашистов, которые находятся у власти в Украине, США засунули их вперед и хотят сломать русских нацистской рукой. Поэтому они не выиграют. Сколько бы оружия они ни отправляли, главное — уметь им пользоваться», утверждает Араз.

Я бы очень хотел увидеть личную встречу этого профессионального лжеца с кем-то из украинских героев, которые воюют на своей земле. Среди таковых, кстати, есть немало этнических азербайджанцев. Некоторые из них, посмертно или при жизни, удостоены самых высоких государственных наград Украины. И мне реально жаль Араза, если он им попадется в руки… И это будет правильно. Потому, что перед нами тот, кто врет, игнорируя настолько очевидные вещи, что просто поражаешься его наглости. Война развязана Россией, ведется она на территории Украины, российские оккупанты и варвары уничтожили огромное количество мирного украинского населения в Буче, Ирпене, Гостомеле. Они насиловали стариков, женщин, детей. Они бомбили и продолжают бомбить жилые дома в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве.

Они аннексировали Крым, они держат пока под оккупацией 20% украинской территории. До вторжения 24 февраля площадь украинских земель, захваченных Россией, составляла, по данным Киева, 7% от всей территории страны. Захваченные Россией территории Украины равны почти половине Германии, примерно половине Италии, или Швейцарии и Австрии вместе взятым.

Но разве такие очевидные аргументы могут отрезвить Ализаде? Он несет ахинею. Полагаю, что небескорыстно. Уж если российская сторона умудрилась прибрать к рукам экс-канцлера Германии Шредера и кучу политиков высшего эшелона в Европе, то какой-то Араз Ализаде для них — мелкая статья расходов. При этом я ратую за то, чтобы его уже сейчас внесла в свой черный список Украина, чтобы против него в Украине возбудили уголовное дело. Он уже наговорил на кучу статей УК Украины.

Ну и последнее. До того, как А.Ализаде получит по заслугам в Украине, отечественные СМИ могут и даже обязаны, на мой взгляд, начать свой бойкот этого персонажа. Нельзя предоставлять трибуну тому, кто оправдывает преступления России против Украины, кто обеляет оккупантов, насильников, убийц и мародеров. Потому, что ровно тем же- оккупацией чужой территории, Геноцидом мирного населения, мародерством занимались армяне по отношению к Азербайджану.