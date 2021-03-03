Цифровой доллар в пути, а манат… пока дремлет

Федеральная резервная система США (ФРС) изучает вопрос создания электронного доллара, сообщил во вторник глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл (Jerome Hayden Powell) на слушаниях в банковском комитете Сената США.

«Мы тщательно изучаем, очень тщательно, следует ли вводить цифровой доллар. Некоторые центробанки поступают соответствующим образом (вводят цифровую валюту — прим. ред), поскольку технологии позволяют. Технологии позволяют и частным игрокам создавать подобные цифровые инструменты, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос одного из сенаторов. — Однако есть технические вопросы. Мы обязаны решать проблемы технического характера и широко консультироваться с общественностью».

По словам главы ФРС, доллар является мировой резервной валютой, в связи с этим США несут определенную ответственность. В то же время, отметил Пауэлл, необходимо избегать дестабилизирующих действий и тех мер, которые могут привести к выводу средств из банковской системы.

О необходимости ликвидации банкнот и ввода в оборот цифровой валюты задумались во многих развитых странах, сказал по этому поводу # доктор экономических наук, профессор Салех Мамедов. По его словам, на эту укрепляющуюся тенденцию указывает растущий интерес к криптовалютам в мире, где уже находят свое место до 5000 частных цифровых валют наподобие модели Bitcoin.

«Разумеется, развитые страны получат преимущество и, возможно даже, гегемонию в мировой валютной системе, однако опыт и анализ ситуации показывают, что начало пути не может быть легким и безоблачным, что в целом объясняет начало всесторонних и серьезных консультаций в США. Нужно понимать, что глобальные изменения напрямую коснутся нашей страны и требуют, как минимум, адекватных мер», — считает ученый.

Ведь именно доллар является доминирующей валютой в нашей стране. А потому возникает вопрос относительно того, как будет происходить обмен наличной американской валюты после вывода из обращения долларовых купюр? Этот момент необходимо обсудить, говорит профессор. Кроме того, он уверен, что в нашей стране уже сейчас необходимо начать соответствующую работу, разработать концепцию цифрового маната и программу полной ликвидации наличного денежного обращения, которое, ко всему прочему, является основным источником серьезной коррупции.

«В сложившейся ситуации необходимо разработать программу полного перехода к электронному денежному обращению, определить точки соприкосновения между Azcoin и цифровым манатом, разработать принципы обращения и виртуального пространства для каждой из этих валют, технологии создания цифрового маната (блокчейн или прочее). Необходимо создать современную виртуальную инфраструктуру для внедрения цифрового маната в стране, разработать безопасную систему цифровых платежей, сформировать высокоскоростное виртуальное пространство и создать программное обеспечение для каждого элемента. В плоскости решения этих проблем интернет должен быть доступен повсеместно, каждой азербайджанской семье», — заметил Мамедов.

Такая система, говорит он, позволит устранить коррупцию на 99%, ни один госслужащий не сможет скрыть свое имущество или доходы, а любые операции с электронными деньгами будут под контролем. Перечисленные радикальные новшества и цифровые перемены в целом должны осуществляться на международном уровне, включая все международные конвенции.

«Наша страна может выйти в лидеры в русле этой работы, — заметил экономист. – Ведь это большой успех для Азербайджана – подготовить и представить в ООН отчет с предложением созвать специальное заседание этой международной организации, чтобы объявить о глобальном цифровом переходе и урегулировать переходный процесс. Рано или поздно этот вопрос будет поставлен в такой форме, но было бы лучше, если бы он был поставлен раньше и поднимался нашей страной».

Стоит ли говорить, что такие амбициозные планы следует рассматривать также в контексте развития отечественной банковской системы. Однако местные финансовые структуры не выполняют даже основополагающие свои функции, превратившись в подобие рассчетно-кассовых аппаратов.

«В результате доля банковских активов в ВВП страны (80 млрд манатов) не превышает 35 – 40%, тогда как во всем мире этот показатель достигает 100– 300%. Кредитование экономики в минувшем году составило чуть более 14,3 млрд манатов, а ведь потенциальные возможности нашей страны позволяют формировать 150 млрд кредитных ресурсов. Иными словами, мы используем лишь 10% имеющегося потенциала», — по словам профессора, в развитых странах до 70% инвестиций в частный сектор экономики финансируется банками.

Если же мобилизовать банковскую систему и финансировать экономику хотя бы на уровне 50 млрд манатов, можно достигнуть 20 – 30-процентного годового экономического прироста в Азербайджане. «Активы и пассивы банков западных и даже сопредельных нам стран достигают 100% ВВП. При таком подсчете, активы местных банков должны быть на уровне 80 млрд манатов, а это, в свою очередь, серьезные возможности для кредитов в сферу строительства предприятий промышленности, сельское хозяйство и пр.», — считает эксперт.

Ученый сравнил кредитно-финансовую сферу с кровеносной системой организма – любое ее недомогание способно погубить организм. В нашем же случае эта важнейшая система серьезно больна и нуждается в лечении, чтобы в итоге мобилизовать финансовые ресурсы и все операции в сфере общественного оборота:

«Безналичный денежный оборот означает, что все финансы будут проходить через банки, и это большой вклад для формирования их кредитных ресурсов и серьезный удар по коррупции, — продолжил он. – Добившись этого, можно сократить коррупцию в Азербайджане на 95%. Нам в этом плане несказанно повезло, поскольку в ситуации пандемии мир в предельно сжатые сроки переходит на безналичный денежный оборот. Наличные деньги могут исчезнуть из оборота уже через 2– 3 года. ФРС США не случайно объявил о срочных консультациях по переходу на безналичный денежный оборот, электронные деньги. США принимали данное решение ещё год тому назад. Этот процесс уже начался в Европе, Китае, охватывая весь мир. Странно, что на этом фоне в нашей стране пока еще нет решений и подвижек».