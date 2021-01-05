Цены на топливо уже выросли, а поддержка пока в пути…

Тарифный совет удовлетворил обращение SOCAR повысить тарифы на популярные марки автомобильного топлива. В результате выросла цена на бензин марки АИ-92 (на 0,10 AZN) и дизельное топливо (0,20 AZN). Так, розничная цена на бензин АИ-92 установлена ​​в размере 1 AZN за литр, а дизельного топлива — 0,80 AZN за литр.

Сообщается, что с просьбой повысить розничные цены в стране на природный газ, бензин марки АИ-92 и дизельное топливо в Тарифный совет обратилась Государственная нефтяная компания Азербайджана. «Несмотря на экономическую обоснованность предложения о повышении цены на природный газ, Тарифный совет не счел целесообразным повышение тарифов на природный газ», — отмечается в сообщении ведомства. ТС информирует, что даже после изменения тарифов розничные цены на бензин АИ-92 в Азербайджане ниже, чем в большинстве стран СНГ.

Поскольку подорожание бензина – свершившийся факт, общество интересуют причины и последствия этого шага. По данным SOCAR, экономические обоснования подорожания диктуются необходимостью довести качество горючего до «самых высоких европейских стандартов», улучшением экологической среды, а также продолжением работ по реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающей промышленности. «До июня 2022 года планируется полное соответствие дизельного топлива, а до июня 2023 года – автомобильного бензина марки АИ-92 стандарту Евро-5», — сообщили в ТС.

Однако такие аргументы нашли понимание не у всех опрошенных нами экспертов. «Из объяснения ТС выходит, что цены на горючее выросли без улучшения качества, — комментирует ситуацию # экономист Неймат Алиев. – SOCAR обещает повысить качество через два с половиной года после повышения цен, тогда как все должно обстоять наоборот – сначала более высокое качество, а потом доплата». Однако депутат Милли Меджлиса, руководитель Центра экономического и социального развития Вугар Байрамов не считает это большой оплошностью, будучи уверен, что вслед за ценами «народная марка» бензина подтянется к европейским стандартам нового поколения.

«В результате же мы получим хороший бензин по приемлемым ценам,- говорит экономист. – Что же касается дизельного топлива, которое используется в сельхозтехнике и общественном транспорте, правительство не просто повысило тарифы, но компенсирует издержки сельхозпроизводителям и субъектам хозяйствования в сфере пассажироперевозок. По этим двум направлениям ожидается разработка и внедрение пакетов поддержки», — сообщил он #. Как вариант, возросшая цена дизеля может быть учтена в размере субсидий фермерам в текущем году, говорит парламентарий, отмечая, что компенсация издержек позволит удержать ценовой рост на продукцию и услуги, который может быть вызван подорожанием автомобильного топлива в этих сферах экономической деятельности.

Однако цены уже выросли, а поддержка пока в пути. Как отмечается в решении Ценового совета, национальное правительство только разрабатывает механизмы содействия, призванные оптимизировать расходы бизнеса. На взгляд специалиста Центра экономических исследований Вахида Магеррамова, рост цены дизеля на 33% может серьезно ударить по производству и логистике в сфере сельского хозяйства и пошатнуть позиции экспорта. С этой точки зрения, считает он, следовало первостепенно позаботиться о мерах поддержки этих сфер. Впрочем, такие ожидания не беспочвенны, считает экономист Рашад Гасанов, заметивший, что в масштабах страны дизельное топливо используется на 70% в сфере транспорта и 30% в сельском хозяйстве. «Если верить последнему энергетическому балансу, только в аграрной сфере было использовано 305 тысяч тонн дизельного топлива. Текущее повышение цен обойдется аграрному сектору дополнительно в 70 млн. манатов в год, что создаст дополнительные расходы», — рассказал собеседник.

Но вернемся к автопарку страны, поскольку именно возросший за последние годы импорт автомобилей упоминается в заявлении пресс-службы Ценового совета как серьезное обстоятельство перехода к безопасному для экологии горючему. «В последние годы значительно вырос импорт автомобилей в Азербайджан. Так, в 2018 году было импортировано 28 876 автомобилей, в 2019 году – 47 710, а за 11 месяцев 2020 года – 47 841 единиц. Параллельно с ростом импорта вырос спрос на бензин и дизельное топливо». Рост числа автомобилей на дорогах столицы, действительно, впечатляет. Но по свидетельству специалистов этой сферы, машин в нашей стране сравнительно немного. Хромает и качество бензинов, якобы соответствующих европейским стандартам, считает специалист по имущественным вопросам Рамиль Османлы.

«Хоть европейские экологические стандарты четвертого поколения и применяются в стране уже шесть лет, качество автомобильного топлива не соответствует требованиям Евро — 3, — комментирует он. – По факту на сегодняшний день в стране эксплуатируется 1,5 млн. автомобилей. Образно говоря, на каждые семь человек приходится одна машина. Исключая автомобили советской эпохи, уже не подлежащие техническому обслуживанию, а также государственные автомобили, примерно только каждый десятый человек владеет своим авто». По этому показателю, считает Османлы, Азербайджан пока еще отстает от многих стран СНГ, которые меньше вкладывают в дорожную инфраструктуру. В целом же подорожание дизеля и бензина АИ-92 не сильно скажется на местном авторынке, уверен эксперт. «Допускаю некоторое удешевление работающих на дизеле машин», — подытожил он.

Рост цен на популярное горючее взбудоражил общество, но более всего обсуждается отклоненное ТС обращение SOCAR о повышении тарифов на природный газ. По мнению аналитиков, сокращение бюджетных дотаций Государственной нефтяной компании и грядущая частичная приватизация государственных компаний запустят процесс повышения тарифов на газ и электричество, а ТС может вернуться к этому вопросу уже весной текущего года. На волне текущих событий специалисты не исключают подорожания тарифов на общественный транспорт. Но эту точку зрения разделяют не все. «Поскольку такое решение не обсуждается, то и говорить о подорожании не приходится», — сообщил журналистам депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов, отметивший беспочвенность ожиданий подорожания.