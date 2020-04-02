Цены на нефть упали ниже 16 долларов – Что дальше?

Цены на нефть не радуют Азербайджан и другие энергодобывающие страны. Сегодня стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке упала на 2,90 доллара США или 14,92%. В настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 16,53 доллара/баррель. На тему, при каком раскладе цены на нефть могут повыситься и стабилизироваться, # побеседовало с экономистом Натиком Джафарли, который отметил, что сейчас административные решения, как это было в рамках ОПЕК+, не повлияют на рынок нефти.

«Рынок нефти сейчас будет реагировать на другие параметры. В настоящий момент практически весь мир сидит на карантине. Самолеты не летают, автомобили не ездят, спрос на нефть сильно упал. Добыча с одной стороны растет, а потребление падает. Ежедневное потребление нефти упало на 20 миллионов баррелей и ожидается, что в апреле месяце, упадет еще на 10 миллионов. То есть 35% мирового потребления идет на снижение в течение 2 месяцев, и поэтому, чтобы поднять цены на нефть снижать добычу, смысла нет», — отметил экономист.

По его словам, ни Россия, ни США, ни Саудовская Аравия не пойдут на снижение добычи, «это невозможно даже технически».

«С другой стороны, а на что будут жить страны залива, если они не будут продавать нефть по любой цене. Поэтому сейчас как-то повлиять на рынок нефти административными путями не получится. Как минимум, мировой рынок нефти будет лихорадить еще и апрель месяц», — подчеркнул Джафарли.

По его мнению, если пандемия пойдет на убыль во всем мире, и если границы начнут открываться, то постепенно рынок нефти начнет «приходить в себя», но это займет несколько месяцев.

«Если учесть, что туризм в этом году можно считать потерянным, а это очень важный сегмент для потребления нефтепродуктов, то в этом году большого скачка на нефть мы не увидим. Начиная со следующего года, если пандемия спадет на нет, мы можем увидеть стабильный рост цен на нефть. Но при этом нужно понимать, что 50 долларов за баррель – это фантастическая цена. Если к концу года мы станем свидетелями того, что цена на нефть балансирует в районе 35-40 долларов, это можно будет считать большим прорывом», — считает аналитик.

Говоря о возможной девальвации, эксперт отметил, что все макроэкономические показатели, начиная с марта месяца в Азербайджане, когда начнутся выдаваться статистические данные, сильно упадут.

«Такое положение дел и в экспорте страны, сильно уменьшатся и валютные поступления в страну. Параллельно этому идут процессы, которые косвенно действуют на курс маната, помимо нефти. Это процессы девальвации в соседних государствах, к примеру, в Грузии, России, Казахстане, Турции национальные валюты подешевели. Что создает определенное давление и на экономику Азербайджана», — добавил он.

Аналитик полагает, что правительство не будет торопиться с девальвацией и подождет до окончания срока карантина.

«Если карантинный режим будет продлен, то тогда будет создана новая конфигурация и тогда, я думаю, можно будет принять какие-то решения. Если же карантинный режим отменят, то сразу же насчет курса маната будет принято решение. Я не думаю, что нас ждет сильная девальвация, так как наша экономика к этому как-то готова, но примерно на 15-20% курс маната пойдет вниз», — резюмировал он.