Цены на нефть растут

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,97%, до $52,02 за баррель на 18:15 мск, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В последний раз нефть стоила дороже $52 за баррель 5 марта.

Фьючерс на WTI с поставкой в январе растет на 1,17% — до $48,93.

Цены на нефть Brent продолжили подъем к уровням начала марта на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин от коронавируса и повышения спроса на энергоносители. Факторами поддержки нефтяного рынка также остаются высокий спрос на сырье со стороны Азии и слабый доллар.