Цены на нефть растут

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 0,97%, до $52,02 за баррель на 18:15 мск, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В последний раз нефть стоила дороже $52 за баррель 5 марта.

Фьючерс на WTI с поставкой в январе растет на 1,17% — до $48,93.

Цены на нефть Brent продолжили подъем к уровням начала марта на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с прогрессом в создании вакцин от коронавируса и повышения спроса на энергоносители. Факторами поддержки нефтяного рынка также остаются высокий спрос на сырье со стороны Азии и слабый доллар.

| 2020-12-19T09:13:02+04:00 19 декабря 2020, 09:41|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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