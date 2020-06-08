Цены на нефть растут на новых договоренностях

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник, после того как в субботу страны ОПЕК+ договорились продлить текущие квоты по сокращению нефтедобычи до конца июля.

Недостаточное сокращение добычи в мае должно быть компенсировано в течение следующих трех месяцев, говорится в коммюнике по итогам заседания.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 в понедельник составляет $43,20 за баррель, что на $0,90 (2,13%) выше цены на закрытии предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $2,31 (5,8%). За прошедшую неделю они прибавили в цене 11,8%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялись в цене на $0,53 (1,34%) — до $40,08 за баррель. К закрытию рынка в пятницу цена этих контрактов увеличилась на $2,14 (5,7%). Недельный рост WTI составил 11,4%.

Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на $2,97, или 7,35%. Как сообщает Report, на 6 июня котировки Azeri Light составили $ 43,38/баррель. По мнению аналитиков рынка, динамике цен поспособствовала встреча участников сделки ОПЕК+, которую пришлось несколько раз переносить. Встреча завершилась решением сохранить текущие квоты еще на месяц. Таким образом, сокращение добычи составит 9,7 млн баррелей в день до конца июля. Изначально условиями сделки было предусмотрено смягчение условий: сокращение должно было с июля составить 7,7 млн баррелей в сутки. Кроме того, стороны пришли к договоренности по контролю над выполнением условий.

Страны ОПЕК сократят добычу нефти в июле на 6,084 миллиона баррелей в сутки, остальные участники сделки — на 3,616 миллиона, сообщила РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева. «По итогам заседания было решено, что страны ОПЕК сократят добычу нефти в июле на 6,084 миллиона баррелей в сутки, «не ОПЕК» — на 3,616 миллиона. Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Оман дополнительно сократят добычу приблизительно на 1,2 миллиона баррелей в июне», — сказали в ведомстве.

Стоит напомнить, что накануне очередного заседания выяснилось, что, в частности, Ирак и Нигерия не соблюдали в полной мере взятые на себя обязательства. Что, кстати, вызвало гнев Саудовской Аравии, которая не хочет нести все бремя на своих плечах. Но решение о механизме контроля было найдено. В утвержденном по итогам состоявшегося заседания коммюнике говорится, что любой участник, который в мае и июне не выполнит обязательства по сокращению добычи на все 100%, будет делать дополнительные сокращения с июля по сентябрь – в качестве платы за несоблюдение условий.

В целом, судя по различным комментариям в деловых СМИ, экспертное сообщество позитивно оценивает итоги встречи. Два лидера ОПЕК+, Саудовская Аравия и Россия, показали свою готовность к сотрудничеству и к стабилизации рынка нефти. В дальнейшем они будут на ежемесячной основе проводить встречи для оценки изменения баланса спроса и предложения на фоне восстановления экономики.

От договоренностей стран, участвующих в сделке ОПЕК+, зависит уровень цен на нефть, а также курс азербайджанской валюты. В марте внезапный развал сделки привел к обвальному падению цен на нефть, а это, в свою очередь, оказало серьезное девальвационное давление на манат. Может ли сделка сорваться, как это было в марте? Большинство аналитиков считает, что вероятность такого сценария очень низкая.