Так, цена ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $2311 за тысячу кубометров. С начала суток стоимость выросла на 100 долларов.

На рост цен влияют низкие поставки газа по Севрному потоку-1, растущие цены на сжиженный газ в Азии, а также остановка с 13 августа до конца месяца на профилактику часть мощностей норвежского месторождения Troll и установки подготовки газа Kollsnes, из-за чего добычные мощности уменьшатся на 20 млн куб. м газа.