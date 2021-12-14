Стоимость газа на европейском рынке к закрытию торгов превысила отметку в 1525 долларов за тысячу кубометров.

Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена фьючерсов на открытии превысила 1400 долларов, росла первые несколько часов, затем снизилась до 1350 долларов, после чего вновь стала подниматься. К концу дня бумаги дошли до наибольшего значения в 1525 долларов, что почти на 12,6 процента выше расчетной цены днем ранее — 1356,3 доллара.

Стоимость голубого топлива на форвардном рынке продолжает расти. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по подсчетам РИА Новости, этот показатель достиг отметки в 1155 долларов. Средняя цена на споте в ноябре была 950 долларов, а теперь приближается к рекордным 1130 долларам. По итогам прошлой недели котировки закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.

На прошлой неделе бумаги подскочили почти на десять процентов. По данным компании независимых энергетических исследований Rystad Energy, это произошло из-за внеплановой остановки работ на норвежском месторождении Troll 8 декабря, после чего прокачка оттуда упала на 14 процентов. В свою очередь, увеличение стоимости топлива 13 декабря могли вызвать слова главы МИД Германии Анналены Бербок, что «Северный поток — 2» пока нельзя согласовывать, потому что проект не соответствует требованиям европейского энергетического права.