Совет по денежной политике Центрального банка Турции на заседании в четверг принял решение о снижении ключевой ставки на 1,5 п.п. с 12 процентов до 10,5 процентов, сообщает Агентство Анадолу.

Согласно сообщению регулятора, участники заседания под председательством главы ЦБ Шахаба Кавджиоглу, учли фактор роста геополитических рисков, сопряженных с замедлением развития глобальной экономики.

В ЦБ Турции привлекли внимание к прогнозам дальнейшего снижения темпов роста мировой экономики и вероятным рискам рецессии.

В регуляторе отметили, что хотя благодаря стратегическим шагам властей Турции негативное влияние внешних процессов на страну уменьшилось, в мировой экономике сохраняется тенденция роста потребительных цен и повышения стоимости продукции.

«В Турции внимательно отслеживают мировой тренд на сохранение высоких темпов инфляции и воздействие этих процессов на финансовый сектор», — говорится далее в сообщении, где напомнили о высоких темпах развития турецкой экономики в первом полугодии текущего года.

В ЦБ подчеркнули решимость к доведению уровня инфляции в Турции до целевого показателя в 5 процентов.