Центробанк Азербайджана выпустит в оборот обновленные денежные купюры

Новые денежные купюры в 1, 5 и 50 манатов предусматривается выпустить в оборот в течение января 2021 года.

Об этом сообщили в понедельник в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

По данным банка, в дизайне и системах защиты обновлённых денежных знаков применены новейшие технологии и инновации в рамках существующей концепции.

В ЦБА отметили, что обновленные денежные купюры в 1, 5 и 50 манатов будут находиться в обращении параллельно с уже находящимися в обращении денежными знаками соответствующего номинала.

В качестве последних элементов защиты на обновленных денежных купюрах использованы голограмма RollingStar Lead (движущаяся в 3D-эффекте и меняющая цвет), элемент “Spark Live” (динамические световые эффекты и цветовые рисунки), водяной знак (изображение Государственного герба Азербайджана и соответствующего номинала при освещении денежного знака), элемент распознавания для лиц с дефектами зрения (выпуклые линии, которые расположены таким образом, что касаясь этих линий, можно определить подлинность и номинал денежного знака), вертикальный дизайн (обратная сторона денежных купюр в соответствии с самым современным в мире трендом в области производства банкнот оформлена вертикально) и другие элементы.

Отметим, что в Азербайджане уже начат процесс адаптации всех используемых на территории страны видов оборудования денежных систем к обновленным купюрам.(Trend )