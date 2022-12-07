В ознаменование 30-летия со дня создания Национального олимпийского комитета Азербайджана, играющего исключительную роль в развитии спорта в Азербайджане и воспитании современной молодежи, Центральный банк выпустил в обращение 200 единиц серебряных юбилейных монет номиналом 5 манатов.

Как сообщает ЦБА, юбилейный денежный знак изготовлен в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики «О праздновании 30-летия Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики» от 28 марта 2022 года и выпущен по заказу Национального олимпийского комитета.

Монеты изготовлены ​​немецкой компанией Bavarian Mint на основе технологии Pruf в соответствии с международными стандартами.

Юбилейный денежный знак является официальным платежным средством на территории страны.