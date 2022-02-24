Когда в конце XV века Христофор Колумб открыл Америку, здесь очень многое казалось европейцам диковинным. Но самым удивительным было отношение индейцев к золоту. Аборигены были совершенно безразличны к слиткам драгоценного металла. Они же не знали, что это значит в Старом Свете. И европейцы стали пользоваться этим, меняя золото на всякие безделушки. Утверждают даже, что сам Христофор Колумб обменял слиток золота на шнурки от своих ботинок: индейцев привлекали металлические наконечники этих шнурков. Они превращали наконечники в кулоны, и считалось, что эти побрякушки наделяют обладателя сверхъестественной силой.

С тех событий минуло более 500 лет. Мир сильно изменился. Сейчас таких простаков на всём земном шаре вряд ли сыщешь. Даже дети сегодня намного смышлёнее, чем индейцы тех лет. Но как показывают некоторые события, в Азербайджане есть группа лиц, которая считает иначе, предполагая, что эволюция человечества обошла стороной тот контингент, с которым они работают.

На днях в Шамахы завершился турнир по мини-футболу среди школьников 11-12-ти лет, проводимый АФФА. Для участия в церемонии награждения победителей из Баку в провинцию приехал сам Вели Касумов. Личность, оставившая в азербайджанском футболе заметный след. Стоит только назвать клубы, честь которых защищал бывший игрок «Нефтчи» — «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Реал» (Бетис), «Альбасете». Причём человек не просто отбывал в этих командах номер. Он обладатель Кубка СССР — 1991/1992 (в составе «Спартак» Москва), бронзовый призёр чемпионата России -1992 (в составе «Динамо» Москва), бронзовый призёр чемпионата Испании — 1994/1995 (в составе «Реал Бетис»). Кроме того, Касумов чемпион Европы среди юношеских команд в составе сборной СССР до 16 лет. И вот эта значимая для азербайджанского футбола фигура прибывает в Шамахы, чтобы вручить приз победителю. И вручает. Интересно, а что именно? Нет, не кубок, как могут предположить очень многие. Капитану победителей был вручён наполненный гелием шар в виде цифры «1». Оригинально, не правда ли? Ещё бы. Креативность просто зашкаливает. Естественно, доподлинные факты добыть просто невозможно, но скорее всего история человечества ничего подобного доселе не видела. Федерация, бюджет которой исчисляется миллионами, не осмелилась потратиться манатов эдак на 20-30, и преподнести юным футболистам памятный кубок. А ведь во всём этом мероприятии память играет не последнюю роль. И что будут помнить победители? Как им вручили шар, который по истечении нескольких дней превратился в тряпку? Хотя, в этом призе есть и глубоко символические понятия. Работу АФФА по 100-бальной шкале можно оценить именно на единицу, а всё что говорит и обещает федерация – это просто воздух, пустота, как в том самом шаре.

Можно много и пафосно нести тирады о заботе об отечественном футболе, давать громогласные обещания, позиционировать себя знатоком футбола. Но вся эта теоретическая выкладка когда-нибудь подходит к концу и начинается практическое претворение в жизнь всего обещанного. И как показывает опыт предыдущих лет, и, в частности, опыт турнира в Шамахы, между теорией и практикой у АФФА огромнейшая пропасть. Можно даже сказать, непреодолимая пропасть. Так калечить психологию юных футболистов просто непростительно. И очень стыдно. Конечно же, для тех, кто этот стыд не потерял окончательно.

P.S. Вызывает недоумение и действия Вели Касумова. Человек, который с детства связан с футболом, который успел поиграть за украинские, российские, испанские, португальские клубы, не может не знать и не понять, что дарить победителям турнира (хоть и не столь значимого) воздушный шар – это просто оскорбление. И не только для юных футболистов. Это прежде всего оскорбление и для самого Касумова. Бог с ним, с АФФА, но неужели у именитого спортсмена не нашлось в бюджете 20 манатов, чтобы хотя бы за собственные средства вручить юнцам добротный кубок?