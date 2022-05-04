Очень интересно было бы сейчас понаблюдать за тем, как оправдывается перед президентом России Владимиром Путиным министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Это ведь «главный дипломат России», известный склонностью к сквернословию, дал интервью итальянской телекомпании Mediaset, в котором сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером.

«Он [Зеленский] выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у А. Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. «В семье не без урода», как у нас говорят», — сказал Лавров.

И это была глупость, излишняя и чрезмерная даже для главы МИД России. Дошло уже до того, что высказаться вынужден был даже главный раввин России Берл Лазар, который никак не осуждает войну России против Украины, в ходе которой бомбовые удары с российской стороны наносились по мирным городам, в результате чего гибли старики, женщины дети.

Российская сторона стреляла и по Умани, которая является местом ежегодного паломничества хасидов. Кроме того, вспомним авиаудар России по телевышке в Киеве, в результате которого пострадал мемориал «Бабий яр» . Наконец, огромное количество евреев Украины переживают все те же тяготы войны, что и иные граждане страны, которая подверглась агрессии со стороны России. Но Берл Лазар этого никак не осуждал. В отличие от Моше Реувен Асмана — главного раввина синагоги Бродского в Киеве и руководителя Всеукраинского конгресса иудейских хасидских религиозных общин. Еще в мартовском интервью DW он заявил, что в Украине не только нет никакого нацизма, но даже националистические партии в парламент не прошли. «Ни один вменяемый человек не поверит в такие выдумки! В Москве просто нашли повод, чтобы удовлетворить свои имперские амбиции.», справедливо утверждал Асман.

Но вернемся к главному раввину России. «Министру иностранных дел Сергею Лаврову было бы неплохо извиниться за слова об антисемитах среди евреев», — сказал главный раввин Берл Лазар. При этом, по его словам, подобная реакция министра помогла бы сгладить негативный эффект и инцидент был бы исчерпан. Вот тут он сильно ошибается. Слишком многое указывает на то, что Израиль никогда не простит России такие заявления Лаврова.

Правительство Израиля приняло решение об оказании военной помощи Киеву. Об этом сообщает газета Haaretz со ссылкой на свои источники в правительстве. Как уточняет издание, Израиль принял это неординарное решение, поскольку ранее отказывался поставлять Киеву военную помощь, отправляя в основном гуманитарную. Правда, пока речь идет о поставках оборонительных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией», — сообщает Haaretz.

Но тут нужно отметить, что министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лиймец также подтвердила информацию о поставках вооружения из Израиля в Украину. Известно, что эстонская армия вооружена противотанковыми ракетами Spike NLOS израильского производства и противокорабельными ракетами Blue Spear. Ожидается, что Эстония поставит такие ракеты Украине с согласия Израиля. Ракеты Spike NLOS имеют дальность действия 25 километров и могут быть интегрированы в вертолеты Ми-8. Blue Spear — более серьезное оружие, с дальностью действия около 400 километров.

«Одним из самых ожидаемых для Украины результатов агрессивной антисемитской риторики российского МИДа может стать предоставление Израилем вооружения. Хотя напрямую Израиль обеспечить поставки пока не готов, это вполне могут сделать третьи страны. Например, Эстония», — написал на своей странице в Фейсбук экс-глава Администрации президента Украины, а также президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин. Он напомнил, что Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел этой прибалтийской страны, активно помогающей Украине с первых дней войны и потратившей на это уже $220 млн, заявила, что Израиль не против, чтобы Эстония передала Украине некоторые виды оружия израильского производства. «К примеру, ПТРК Spike, которые совсем недавно Эстония закупила у Израиля. Чтобы было понятно, о чем идет речь, достаточно представить себе украинскую «Стугну», эффективно применяемую сегодня на фронте против российской бронетехники, только с дальностью действия не 5 км, а несколько десятков, и с умными «глазами», расположенными непосредственно на ракетах. Одно из последних успешных применений Spike было зафиксировано в Нагорном Карабахе. Украине такие комплексы не помешали бы. Как и израильские Blue Spear для береговой охраны, тоже имеющиеся у Эстонии», — указал Ложкин.

Эту же тему развил и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому журналисту Марку Фейгину. По его мнению, Израиль может начать поставлять оружие Украине. Это, возможно, случится не напрямую, а через третьи страны. «Мы видели все это в карабахской войне – это применяла армия Азербайджана. Например, дроны-камикадзе типа Harop, или Harpy. Есть, например, Spike – такой дальнобойный ПТРК, который позволяет оператору менять траекторию в ходе полета, перенацеливать – летела в один танк, полетела в другой. Мы видели из Карабаха множество таких картинок. И много-много чего другого – беспилотных летательных аппаратов, противотанкового вооружения и так далее», – сказал Арестович.

Как видим, слишком многое указывает на то, что антисемитские заявления Лаврова очень дорого обойдутся России, ее оккупационным войскам. Другое дело, что публичного осуждения главы МИД РФ со стороны руководства этой страны мы не увидим. Потому что в Кремле очень многие думают ровно также, как он.