Цена нефти Brent опустилась ниже $26

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на 13:54 мск снижается на 4,5% — до $25,9 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI падают на 2,4% и находятся на отметке в $23,4 за баррель.

На фоне падения цен на нефть российская валюта перешла к снижению. Доллар растет на 0,5%, до 78,7 рубля, евро — на 0,6%, до 84,9 рубля. Индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, до 2407 пункта, индекс РТС — на 0,1%, до 964,4 пункта.

Лидерами роста на торгах Мосбиржи являются акции «Полюса» (+3,8%), «Алросы» (+3,4%), НЛМК (+3,3%), ММК (+3,1%), «Яндекса»(+2%), Polymetal (+1,7%). Котировки «Аэрофлот» растеряли утренний рост — прибавляют лишь 0,5% против 14% на открытии торгов.

В «красной зоне» находятся ценные бумаги ФСК ЕЭС (-6,8%), «Русгидро» (-3,4%), «Интер РАО» (-2%), «Норникеля» (-2%), «Роснефти» (-1,9%), АФК «Системы» (-1,8%), Сбербанка (-1,7%).(ТАСС)