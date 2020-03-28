Цена на нефть установила новый антирекорд

27 марта майские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 7,4% — до $24,38 за баррель. Причиной стало заявление Саудовской Аравии о том, что переговоры с Россией по поводу возрождения сделки ОПЕК+ не ведутся.

Ранее заместитель министра энергетики России Павел Сорокин говорил, что министерство находится в постоянном контакте с коллегами из ОПЕК. Но собеседник ТАСС в министерстве энергетики Саудовской Аравии заявил, что «между министрами энергетики Саудовской Аравии и России не было никаких контактов ни по поводу увеличения числа стран ОПЕК+, ни по вопросу о совместной работе по ребалансировке рынка».

Формально действие соглашения ОПЕК+ истекает 31 марта 2020 года.