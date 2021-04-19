Цена биткоина упала почти на 11%

Стоимость биткоина в воскресенье, 18 апреля, снизилась почти на 11%. Согласно данным торгов, за единицу этой криптовалюты предлагалось порядка 55 тыс. долларов

На неделе биткоин показывал рекордный рост. Например, 14 апреля его стоимость перевалила за 64 тысячи долларов, обновив исторический рекорд.

По информации портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, к 12.57 мск цена биткоина снизилась на 11,94% почти до 55 тыс. долларов.

Известно, что торги на бирже Binance зафиксировали падение цены биткоина на 10,82%.

В марте его курс несколько раз снижался на 10%.