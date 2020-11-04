Цена азербайджанской нефти превысила $39 за баррель

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, третьего ноября составила 39,31 доллара за баррель, что на 1,56 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 38,82 доллара за баррель, что на 1,58 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 38,57 доллара за баррель, что на 1,27 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, третьего ноября составила 38,01 доллара, что на 1,48 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на четвертое ноября составляет 1,7 AZN/USD.