Цена азербайджанской нефти преодолела психологическую отметку в $50 за баррель

Новое соглашение ОПЕК+ подстегнуло нефтяные индексы. По мнению аналитиков рынка, постепенное восстановление цен происходит в результате достигнутого соглашения в рамках нефтяного картеля. Однако планы Ирана восстановить нефтедобычу в следующем году в связи с возможным смягчением санкций с приходом к власти в США Джо Байдена ухудшают прогнозы по ценам на жидкие углеводороды во второй половине наступающего года.

В результате стоимость нефти эталонной марки Brent на прошедшей неделе впервые с марта пробила отметку в $50 за баррель и даже поднималась выше $51. По состоянию на вечер воскресенья цена барреля, скорректировавшаяся вниз, держалась близко к отметке в $50, следует из данных торгов Межконтинентальной биржи (ICE). Также до мартовского уровня – чуть выше $47 за баррель – в конце минувшей недели выросла цена нефти WTI.

Азербайджанская Azeri Light поднялась выше 50 долларов за баррель. Нефть марки Azeri Light, добываемая на блоке месторождений «Азери-Чираг-глубоководная часть Гюнешли», торговалась 10 декабря на уровне 51,7 доллара за баррель, что на 2,49 доллара, или 5,06% больше, чем на торгах днем ранее, отмечается в сообщении министерства энергетики АР. Таким образом, цена азербайджанской нефти впервые с марта этого года преодолела психологическую планку в 50 долларов за баррель.

По свидетельству специалистов рынка, восстановление нефтяных индексов является следствием сделки, заключенной в рамках нефтяного картеля. В апреле сего года страны ОПЕК+ договорились о рекордном сокращении добычи после обвала цен на нефть (с $72 за баррель в начале января до $25 в марте и даже ниже) на фоне пандемии коронавируса и ценовой войны, которую начала Саудовская Аравия. Новое соглашение рассчитано на два года (до 1 мая 2022 года) и предполагает постепенное восстановление добычи. Сокращение на 9,7 млн баррелей действовало три месяца (май—июль), с августа по декабрь 2020 года страны ОПЕК+ договорились сокращать добычу на 7,7 млн баррелей.

Из-за второй волны коронавируса, начавшейся с приходом осени, стороны стали обсуждать менее резкое восстановление добычи со следующего года. Они договорились, что увеличат добычу не почти на 2 млн баррелей (как было запланировано изначально), а лишь на 0,5 млн баррелей. Таким образом, с начала следующего года сокращение составит 7,2 млн баррелей. Беспокойство инвесторов вызывает возможное обострение отношений между США и Китаем, а также рост добычи нефти в Иране.

Иран планирует увеличить добычу нефти почти вдвое в следующем году, рассчитывая на смягчение американских санкций в отношении страны после вступления Джо Байдена на пост президента США. На сегодняшний день эта страна добывает много меньше своих возможностей. Так, по итогам октября 2020 года здесь производилось 1,9 млн баррелей в сутки (б/с), что почти вполовину меньше возможного. Для сравнения: в июле 2005 года страна добывала почти 4 млн б/с. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил в ходе выступления в парламенте, что в следующем году, стартующем в Иране 21 марта, добыча нефти и газоконденсата может достичь 4,5 млн б/с сообщает иранское госинформагентство IRNA.

Экспорт нефти из Ирана в следующем году может увеличиться до 2,3 млн б/с, если Штаты смягчат санкции в отношении энергетического сектора страны. Добыча нефти в стране сократилась почти вдвое — до 1,9 млн б/с — с момента выхода США из ядерной сделки с Ираном в 2018 году и последующего ужесточения санкций в отношении Тегерана. Увеличение добычи нефти Ираном может стать проблемой для ОПЕК+, которая пытается ограничивать добычу, чтобы не допустить падения цен в условиях низкого спроса на фоне пандемии COVID-19, отмечают эксперты. Иран является членом ОПЕК+, однако страна исключена из соглашения по ограничению добычи с учетом действующих санкций, а также ее экономических проблем.

Байден, который должен вступить на пост президента США 20 января, ранее дал понять, что хотел бы вернуться к ядерной сделке с Ираном, заключенной в период, когда он был вице-президентом США. Даже если это и произойдет, это не вызовет немедленного беспокойства на мировых рынках нефти, уверены в экспертных кругах. И тем не менее, фактор иранской нефти способен обрушить нефтяные цены во второй половине следующего года.

В ближайшие дни в Милли Меджлисе АР будет рассматриваться законопроект «О бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год», где балансирующая цена нефти предлагается на уровне 35 долларов. По мнению аналитиков, временный рост нефтяных индексов вряд ли повлияет на решение повысить норму отсечения в основном финансовом документе страны на следующий год, поскольку факторы, способные обрушить нефть, все же маячат на горизонте наступающего года.