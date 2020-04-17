Цель Европарламента – сблизить ЕС и Восточное Партнерство

Европейский парламент намерен призвать к созданию «общего экономического пространства» между ЕС и шестью странами Восточного Партнерства (ВП) в рамках процесса «постепенной интеграции» в блок.

Как сообщает «Европейская правда», об этом говорится в проекте доклада, выдержки из которого цитирует Радио Свобода.

Европарламент, который в прошлом призывал к дальнейшему расширению на восток, в проекте доклада заявляет, что «хотя присоединение не предусмотрено в рамках Восточного Партнерства, политика ВП может способствовать процессу постепенной интеграции в ЕС».

В документе отмечается, что европейские законодатели хотят «начать процесс создания общего экономического пространства, включая услуги, что будет способствовать более глубокой экономической интеграции и сближению с политикой ЕС, и более глубокому экономическому сотрудничеству между самими странами ВП».

Согласно проекту отчета, законодатели выразят поддержку постепенной интеграции шести стран в энергетический союз ЕС, транспортное сообщество и единый цифровой рынок.

Среди прочего, в области телекоммуникаций документ предлагает создать «режим без роуминга между странами ЕС и ВП и внутри Восточного Партнерства как можно скорее». Другие предложения включают создание университета ВП в Киеве.

Парламентский проект отчета также осуждает незаконные действия России в странах ВП — Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.

В завуалированной ссылке на Россию, которая категорически противодействует усилиям стран бывшего советского блока по сближению с ЕС и НАТО, Европейский парламент «подтвердит суверенное право стран-партнеров ВП свободно выбирать свой индивидуальный уровень сотрудничества или интеграции с ЕС».

Документ также «решительно осуждает продолжающиеся нарушения основополагающих принципов и норм международного права в регионе ВП», ссылаясь на «незаконное применение силы, вторжение, дестабилизацию, аннексию и оккупацию территорий нескольких стран ВП Российской Федерацией».

Документ в ближайшие недели должен обсудить Комитет по иностранным делам и потенциально он может быть одобрен Европарламентом в мае.

То есть, курс на поддержку евроустремленности наших государств в ЕС остается актуальным. Интересно, насколько потенциально успешным может оказаться нынешний проект? И почему Брюссель так стремится иметь наши страны в числе ближайших партнеров? На эти вопросы # ответил известный политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Я бы позитивно оценил эту инициативу ЕС по унификации определенных принципов деятельности по целому ряду направлений, о которых говорится в проекте. Энергетическое сотрудничество, сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий, взаимодействие в сфере транспорта, образования – это очень важные направления, которые позволят странам Восточного Партнерства адаптироваться к общеевропейской системе.

В этом смысле определенная работа уже была проделана в предыдущие годы. В частности, можно говорить об интеграции транспортных систем государств ВП в европейские, и даже о создании общей системы. В частности, это наш проект Баку-Тбилиси-Карс, а если говорить шире, Транскаспийский транспортный маршрут. Он, так или иначе, взаимосвязан с системой транспортного сообщения государств Европы.

Есть Болонская система, которая подразумевает создание учебно-научного пространства в рамках Большой Европы. В этом направлении тоже сделана большая работа.

Сегодня ВП приобретает более конкретные, осязаемые черты. И вот в этом новом проекте такой момент тоже отмечен. Это может весьма позитивно сказаться на развитии формата ВП.

Есть и энергетическое партнерство между странами ВП и ЕС. Это в первую очередь касается Азербайджана и Грузии (через которую проходят связующие артерии). В перспективе этот процесс должен приобрести диверсифицированность.

Почему я избегаю такой дефиниции как интеграция? Потому что интеграция – это все-таки более глубокое понятие. Оно включает в себя создание общих надгосударственных механизмов, и формирование политической общности тоже.

С этим, конечно, сложнее. Потому что о политической общности говорить пока не приходится, поскольку есть разность интересов. Часть государств ВП не подписали соглашения об ассоциации с ЕС – здесь можно говорить о разновекторных процессах. Беларусь и Армения являются участницами Евразийского экономического союза, где есть свои достаточно жесткие требования, рамки, и это ограничивает их возможности, в том числе политические.

Азербайджан не декларировал никогда желания стать членом ЕС. В этом смысле говорить о политической интеграции Азербайджана в ЕС тоже очень преждевременно.

Но в любом случае, предложенный подход, предложенная схема взаимодействия наиболее адаптирована к сложившимся реалиям и может оказаться позитивной, по меньшей мере, создать почву для более активного сотрудничества, сближения между странами Восточного Партнерства и Европейского Союза.